Brutal accidente de Germán Todino durante el TC Pista en Paraná

Un brutal accidente paralizó los corazones en la prueba del TC Pista, que se corrió en Paraná, Entre Ríos. Germán Todino siguió de largo en una curva y, tras un par de giros en el aire, se estrelló contra un paredón de contención. Según los últimos reportes, el piloto está consciente y no habría sufrido graves consecuencias. También un espectador resultó herido, aunque con lesiones leves.

"Está con un traumatismo de tórax, pierna y brazos pero está consciente. Lo vamos a evaluar pero está lúcido", Rodolfo Balinotti, médico de la ACTC, en referencia al estado de Todino, último campeón del TC Mouras que hace sus primeras armas en la categoría, antesala del Turismo Carretera.

La carrera debió ser neutralizada hasta que el piloto fue retirado de su auto. Todino dio señales de estar en buenas condiciones, más allá del golpazo, al saludar con el pulgar arriba antes de ser subido a una ambulancia. De acuerdo con la primera revisión en la Clínica Modelo de la capital entrerriana, el oriundo de Rivera habría sufrido una fractura de clavícula.







"Mucho no puedo decir, me hizo señas que está bien pero no pude hablar. El doctor me dijo que no tiene fracturas, lo van a llevar al hospital para hacerle más estudios", dijo Sebastián Todino, padre de Germán, en declaraciones a la prensa.

Una vez reanudada la competencia, la prueba fue ganada por el marplatense Cristian Di Scala, quien había largado desde la primera fila junto con Diego Ciantini.