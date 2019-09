Caso Abbá: concentración de familiares y amigos que pidieron más información a la justicia

En la noche de este sábado se realizó una concentración de familiares y amigos de Mauricio Abbá para pedir la aparición con vida del hombre que falta en su hogar desde el 13 de septiembre.

Norberto Vaca dialogó con El Periódico para manifestar que durante la jornada de este sábado con aportes de la familia que contrató un can y a su adiestrador se continuaron las tareas de búsqueda cuyos rastro los llevó a las localidades de Bauer y Sigel, Josefina y al ACA en el ingreso San Francisco.

“Caemos justo en un fin de semana con el día del Estudiante que es un pozo muerto y volvemos a seguir esperando cuando el tiempo es tirano”, dijo el hombre.

También contó que la familia presentó varias medidas ante la justicia: “Entre otras cuestiones, es que se active la búsqueda en Santa Fe, como sanfrancisqueños sabemos que tenemos el límite interprovincial, Santa Fe está anoticiada a través de un radiograma o de los medios pero no está trabajando en búsqueda y si hay una hipótesis de que pueda estar por en esa provincia caemos en un vacío para investigarlo”, contó.







Y también solicitaron “que nos determinen si hubo extracciones de dinero, si hubo de cuánto para saber de cuánto, eso quiere decir que si hubo extracciones no se quiere quitar la vida. Pero estamos en una nube de incertidumbre y la familia queremos estar informados”, dijo Vaca.

Luego en la concentración se leyó una carta pidiendo que Mauricio aparezca y se realizó una oración entre los presentes.

La carta

Mauri querido, te habla Antonella, sabés quien soy! ¡Sé que estás por ahí, lo sé. Sé que desde algún lugar me vas a escuchar, nos vas a escuchar!

¿Cómo estás Mauri? ¡Espero que te encuentres bien, a pesar de todo!

Vaquita no hace más que hablarme de vos, cada vez surgen más anécdotas, recordamos, sonreímos y después... nos volvemos a afligir. De esas que contaron mil veces y mil veces nos reímos aunque sabemos el final.

Te pido que vuelvas...y queremos que sepas que todos te estamos esperando.

Mauri todos nos equivocamos en algún momento. Quédate tranquilo y pensá que todo va a estar bien. ¡Nadie tiene por qué juzgarte, no tengas miedo! Vení!!!! Todos estamos esperándote, todos deseamos verte!

Familia, esposa, hija, hermanos, mamá, cuñados, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de actividades, del colegio, vecinos, conocidos, TODOS necesitamos que estés con nosotros y todos están pidiendo por vos. TODOS están movilizados y conmocionados.-

A nadie le importa el por qué, solo queremos que vuelvas.

Inés, “INU” como le digo yo, tu tesoro, tu vida, tu todo pregunta por vos todos los días, todo el tiempo la hacemos jugar, la hacemos reír, y en cada momento estás vos! ¿Sabes lo que hace todas las noches? Hace los decretos para que estés sano y vuelvas con la misma alegría de siempre, además le reza a Arcángel Rafael! Y se duerme esperando tus apapachos!

Ella te necesita, te siente, te llora, te ama y pide a gritos que vuelvas.

Te cuento que se vienen cumples, fiestas, donde quisieramos que estés, nada es lo mismo sin vos.

Hoy es sábado y hace más de una semana que no te vemos.

¡Te esperan para el baile de Chebere! Vení a divertirte vos también, como siempre, como ese 23 de abril de 1992 donde nació una amistad entre los turnos mañana y tarde del Ravetti, te acordás??, siempre cuentan de ese baile donde se conocieron muchos de los que aquí están presentes.-

Aparte sabés que hay que sacar unas canciones nuevas del afamado trío que conformaron con Norberto “los ya Cansan”… él quiere recitar algo de LARRALDE, dice…

Espero de corazón que escuches y leas esto donde quieras que estés, que la Virgen de Lujan te esté protegiendo y que emprendas pronto tu regreso. SORPRENDENOS, aparecete así porque si, sin dar explicaciones y vas a ver que todos vamos a estar con vos ¡Para lo que necesites!

No tenés por qué darlas, no las necesitamos.-

