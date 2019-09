Miralo en vivo: Atlanta vs. Brown de Madryn por la Primera Nacional

Atlanta recibirá en la tarde de este sábado a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la sexta fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 15:30 en el Gran León de Villa Crespo y que será dirigido por el árbitro Andrés Gariano. Se podrá ver en vivo online en esta página con la transmisión de Atlanta Te Sigo (comienza a la hora del partido).

El partido se podrá ver también en este link de Youtube o en en vivo online en este link con transmisión de TyC Sports Play

El gran comienzo de Altanta en el torneo se vio empañado con la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto, y aunque dejó una imagen positiva frente a Nueva Chicago, remontando un 0-2, lo cierto es que apenas sumó uno de los últimos seis, y es imperante volver al triunfo.

En este encuentro, Alejandro Orfila no podrá contar con Ariel Coronel, quien fue reemplazado ante Nueva Chicago por una molestia muscular de la cual no está recuperado. Su lugar en el once inicial lo ocupará Nicolás Caro Torres. Por otro lado, Enzo Trinidad quedó afuera de la convocatoria por una molestia, y será reemplazado por Joaquín Ochoa Giménez. Además, podrían aparecer Leonardo Flores y Jorge Valdez Chamorro desde el arranque.

Busca el tercero

El elenco dirigido por Marcelo Broggi viene de dos enormes triunfos al hilo: primero, ante Platense en Vicente López, y luego como local frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Para este encuentro, el entrenador pararía el mismo equipo que salió a la cancha ante la Lepra, manteniendo a Diego Herner en la defensa y a Mateo Acosta junto a Joel Martínez en el ataque.

Probables formaciones

Atlanta: Francisco Rago; Leonardo Flores o Matías Molina, Nicolás Caro Torres, Nahuel Tecilla, Axel Ochoa; Jorge Valdez Chamorro, Nicolás Previtali, Joaquín Ochoa Giménez; Walter Mazzantti, Luis López y Fabricio Pedrozo.



Brown de Madryn: César Taborda; Luciano Sánchez, Diego Herner, Leandro Lugarzo, Matías Ruiz Díaz; Julián Bonetto, Cristian García, Facundo Soloa, Emanuel Moreno; Joel Martínez y Mateo Acosta.

Hora: 15:30.

Con información de Solo Ascenso.