“Mauricio tenía la costumbre de dejarle mensajitos a su hija”, dijo el hermano de Abbá sobre la carta

Alejandro Abbá (52), hermano de Mauricio -el hombre que dejó su hogar en Freyre y es intensamente buscado por la Policía-, expresó que la carta que habría dejado su familiar para la hija se trataría de una costumbre que tenía con su esposa e hija. Por otro lado, pese a continuar intranquilo ante la falta de datos de Mauricio, se mostró algo “esperanzado” ya que si hubiese “pasado lo peor, lo hubieran encontrado seguramente”.

Este viernes se cumplió el cuarto día de búsqueda del hombre desaparecido en la zona de Freyre y en esta oportunidad se utilizó un helicóptero para cubrir terreno por aire en un radio de 20 kilómetros a la redonda.

“Por un lado nos deja tranquilos, en cierto modo, porque se buscó a 20 kilómetros a la redonda por aire y se vio todo muy claro. Estuve hablando con la gente a cargo del rastreo aéreo y me dijeron que la visión era muy buena, se buscó por lugares que no eran tupidos y no encontraron nada”, sostuvo Alejandro.

Con respecto a la carta que se sumó como prueba en la investigación, Abbá le restó importancia manifestando que “no dice mucho y además era algo que mi hermano solía hacer, tenía la costumbre de dejarles mensajitos a su esposa y a su hija, por lo cual puede tomarse como algo que él hacía en forma habitual”.

“Pudo haberse ido más lejos”

“Queremos pensar es que él está bien en algún lado-afirmó Alejandro-, pero uno va cambiando sus sensaciones. Al principio había pensado lo peor, pero ahora viendo que han hecho rastrillajes en toda la ciudad y alrededores con muchos recursos y si no encontraron nada para mí es más esperanzador. Si hubiese pasado algo con él, ya lo hubiesen encontrado”, comentó.

Por otro lado, el hombre manifestó que no cuentan con parientes en otras provincias y sostiene que es “improbable” que alguna persona lo esté albergando tantos días. “Creo que pudo haberse ido más lejos, el tema es que ahora se hace más difícil solicitar una búsqueda porque tampoco no se lo vio en otros lugares, la Policía determinará los pasos a seguir”, finalizó.