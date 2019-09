Caso Marcos Castagno: la autopsia reveló golpes previos a su muerte

La intensa búsqueda de Mauricio Abbá tuvo un episodio inesperado este viernes, cuando fue hallado en un monte a casi dos kilómetros al este de Miramar, el cuerpo de Marcos Castagno (27), joven de Frontera que vivía desde hacía cuatro meses en la localidad turística y que se encontraba desaparecido.

Cabe destacar, que inmediatamente se descartó que se trate de Mauricio Abbá.

El cuerpo de Castagno fue entregado a la morgue de nuestra ciudad, donde se le realizó la autopsia este viernes por la tarde. Según pudo conocer El Periódico, no se trataría de un suicidio, primera hipótesis planteada, ya que los resultados de esta habrían arrojado que previo al ahorcamiento detectado ya habría estado muerto. Además se hallaron golpes internos que hacen pensar a los pesquisas que podría tratarse de un asesinato.

Valentina Castagno (26), hermana de Marcos, quien era el mayor de siete hermanos, habló con El Periódico y dudó de la primera versión que daba cuenta de un posible suicidio.

“Marcos era una persona muy buena, trabajadora. Me llegó la noticia de que lo encontraron muerto y yo no lo creía. Me dijeron 'Vale, tu hermano está muerto, lo encontramos muerto'”, dijo en referencia a la familia con la cual trabajaba el joven.

“Él estaba viviendo por Dante Agodino y se tuvo que ir porque le pegaban, lo maltrataban, lo usaban”, explicó sobre su partida de Frontera hacia Miramar.

El hallazgo

En la mañana de este viernes el cuerpo de Castagno fue hallado por un conocido en un camino rural a la vera de un montecito, ubicado a unos 1,8 kilómetros al este de la localidad de Miramar. El campo pertenece a una mujer de apellido Sordelo.

En el lugar se hizo presente el medico policial quien constató el deceso de masculino que se encontraba tirado en el suelo, debajo de un árbol, en forma cúbito dorsal, con un hilo negro de rollo alrededor de su cuello y parte de dicho hilo pendía de una rama de un árbol.

Según lo manifestado por la persona que lo halló, el fallecido residiría en el campo de un conocido para quien realizaba tareas de campo. En ese momento, Castagno no poseía su DNI por lo que la fiscalía de instrucción de Morteros dispuso el levantamiento del occiso y posterior traslado a la Morgue Judicial de San Francisco a los fines de realizarle la correspondiente autopsia.

Finalmente fue durante este procedimiento cuando se descubrió que el fallecido tenía golpes previos a la muerte, porque que la investigación de un posible suicidio cambió de curso.