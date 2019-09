Menos prejuicios y más pelota: cada vez más mujeres se animan a jugar al fútbol en San Francisco

El reclamo por los derechos de la mujer sacudió también al mundo del fútbol nacional con las chicas de la Selección Argentina, y la jugadora Macarena Sánchez, como impulsoras de la lucha por su reconocimiento dentro de este apasionante deporte. Este reclamo también tuvo un impacto profundo en San Francisco.

En la ciudad cada vez son más las que se suman a correr detrás del balón, las que dejan atrás los prejuicios y siguen sus sueños sumergiéndose en la pasión por la redonda.

Actualmente hay alrededor de 100 jugadoras que componen los equipos de la filial de Talleres, Sportivo Belgrano y Proyecto Crecer. Muchas encontraron su lugar, una nueva oportunidad. Y todas, al unísono, reclaman más visibilidad, apoyo y una competencia oficial para seguir creciendo.

Es el momento ideal. Hoy se las escucha como nunca antes y de conseguirlo será hasta un homenaje a aquellas que quedaron en el camino por los prejuicios que pesaron sobre ellas en el pasado.

Grupo de juveniles de Sportivo Belgrano.







En Sportivo, hinchas y jugadoras

En Sportivo Belgrano son alrededor de 40 mujeres las que juegan al fútbol, desde los 9 años hasta los 17. Son hinchas y ahora también jugadoras que defienden los colores de su club. Están divididas por edades donde predominan las chicas de 14 a 17 años, la mayoría de ellas hace un tiempo largo que se desempeñan en la actividad.

“Estamos cómodas, nos sentimos acompañadas, pero lo que queremos hoy es la creación de una liga que nos apoye para que se pueda demostrar que en San Francisco y en la región hay buenas jugadoras”, contó Guillermina Cortese (17), hija de Cristian Cortese, ex jugador de Sportivo Belgrano en Liga Cordobesa.

Guillermima Cortese y Valentina Giaccaglia, dos de las jugadoras de Sportivo Belgrano.







“El que no arriesga no gana”

Valentina Giaccaglia, compañera de Cortese, contó que en los primeros días en la actividad había un poco de miedo, de no saber qué iba a pasar y la necesidad lógica de querer encajar. Aunque nada de eso fue un problema. “Nunca antes había hecho un deporte, no sabía de qué se trataba la competencia y todo eso, pero con el paso del tiempo se me fue yendo ese miedo”, aseguró.

Para Guillermina, “el acompañamiento entre nosotras es fundamental, cada chica nueva que llega intentamos incorporarlas al grupo, ayudarlas en cosas básicas que vemos. Si bien hay un gran apoyo de las profesoras nosotras estamos ayudando también”, indicó.

“La frese principal es ‘El que no arriesga no gana’, hay que animarse, si sienten que esto es para ellas yo espero que las chicas se animen, que sepan que hay apoyo, que las vamos ayudar, que se va mejorando día a día”, destacó Giaccaglia.

“El perjuicio siempre está, pero dentro del club están dispuestos a ayudarnos y nosotros estamos dispuestas ayudar también”, agregó Guillermina.

El nuevo grupo de Talleres ya tiene a más de 25 jugadoras.







En Talleres, un grupo más heterogéneo

La Filial de Talleres en San Francisco incorporó la actividad este año. Lo curioso es que en menos de cuatro meses ya son más de 25 chicas de todas las edades que se sumaron al equipo.

El trabajo de los profes hoy se centra en nivelar a todas las jugadoras, desarrollar ejercicios de coordinación y técnica básicos para equiparar a todas. Sin embargo, con pocos entrenamientos, pero con mucho compañerismo, ya se consagraron campeonas en uno de los torneos amistosos organizado por La Elite de Freyre.

Liliana Toranzo (51) contó que ella empezó cuanto tenía 7 en Victoria 56, equipo femenino de Frontera, luego se incorporó a La Trucha FC donde disputaba los relámpagos de los sábados. “Cuando fui a La Trucha tenía 16 años, era mediocampista, ya tenía más velocidad y más conocimientos. Recuerdo que nos entrenaba Demichelis, ex jugador de sportivo, una gran persona”, indicó.

Hoy Lucía encontró su lugar en Talleres. “Pregunté por la edad y me aceptaron así que me integraron, me gusta mucho”, destacó.

Liliana Toranzo, Rocío Maldonado y Marianela Álvarez, tres de las jugadoras de Talleres.







Encontrar su lugar

Rocío Maldonado tiene 16 años y empezó a patear desde chica. Jugaba con varones en un campito porque no la aceptaban en ningún club. “A los 10 años fui a Los Albos, fue el primer equipo al que pude ir y me entrenaba la ‘gringa’ Canavesio, que fue una gran jugadora. Empecé a jugar en distintos clubes hasta que vi que Talleres tenía un equipo y quise venir a ver cómo era, me gustó mucho y quiero quedarme, además representamos a Talleres que es un gran club”, explicó.

“Me gusta venir a compartir momentos, te olvidás de todo. En mi familia soy la única que juega al futbol, a mis hermanos no les gusta, soy la única futbolera de la casa”, precisó.

La joven aclaró que cuando empezó a jugar tenía vergüenza, pero rápidamente se relajó al notar el compañerismo: “Yo no buscaba un equipo ganador, solo quería sentirme bien, me gustó como me trataron desde que vine, eso es lo lindo”, aseguró Maldonado.

Por otro lado, Marianela Álvarez (30) contó que volvió a jugar al fútbol tras 15 años. Dejó atrás los prejuicios y hoy encontró su lugar. “No volví antes por el que dirán, porque el futbol dice siempre que es de hombres y después me dije a mi misma: ‘No me importa, que digan lo que quieran, es el deporte que me gusta’, y volví”, explicó.

“Necesitamos más apoyo en todos lados, que se deje de instalar que el futbol es de hombres, que se vean más lo campeonatos, que vean que hay chicas que saben, queremos tener las mismas oportunidades que los chicos”, concluyó.

En números

93 jugadoras

40 en Sportivo Belgrano

26 en Talleres

27 en Proyecto Crecer

El grupo de juveniles de Proyecto Crecer.







Un proyecto que crece

En Proyecto Crecer el objetivo es a largo plazo. La institución abrió sus puertas al fútbol femenino desde hace ya un tiempo y en 2019 logró conformar un grupo numeroso de juveniles. El proyecto apunta a igualar la situación del fútbol masculino y ser un centro de formación de Girondins de Bordeaux, con competencia local.

Erica Gainza (17), una de las jóvenes jugadoras del plantel, contó que su pasión también nació desde chica. “Tengo hermanos más grandes y me crie viendo fútbol, había ido a Sportivo un tiempo, ahora me enteré que había fútbol en Crecer y vine para acá”, precisó.

Los comienzos fueron duros, perder el miedo, incorporarse al grupo fue la primera barrera. “Los primeros días directamente ni hablaba, y no estaba acostumbrada a que me digan Eri, me acostumbré a ellas y son buenísimas, me llevo muy bien”, indicó.

“Cuando dije que quería jugar al fútbol, al principio, mi mamá no estaba mucho de acuerdo, pero mi papá enseguida me quería llevar, a toda costa, estaba más contento que yo, y a mí me gustó”, dijo Gainza que además agregó que su sueño es llegar a jugar en River.

Con una historia similar, por su parte, Naiara Ruiz (15) comentó que también había comenzado en Sportivo y que su pasión fue transmitida por sus hermanos. La jugadora destacó el trabajo de la profesora que hace unos meses trabaja con este nuevo grupo.

“Estamos trabajando en velocidad, fuerza en las piernas, más que anda entrenamos la defensa porque nos falta ahí, vamos aprendiendo y avanzando, hace 4 o 5 meses que estamos juntas”, comentaron.

Ambas coincidieron en que el fútbol femenino en San Francisco necesita más apoyo y sobre todo una competencia oficial, con el respaldo de Liga Regional.