Caso Palacios: la querella anticipó que pedirá 18 años de cárcel para Stadelman

Se suspendió este viernes el juicio por el crimen de Matías Palacios hasta 7 de octubre próximo. Si bien arribó cerca del mediodía a tribunales la testigo solicitada por la defensa y considerada como “clave”, Florencia Crivello, un inconveniente de salud –alta tensión- sufrido por el abogado de Fernando Stadelman, Mario Ruiz, provocó un nuevo cuarto intermedio.

Previo a ello, la audiencia de este viernes que se desarrollaba en los tribunales de nuestra ciudad entró en un cuarto intermedio en solicitud de la defensa, que pidió buscar con la Policía a la testigo, que en aquel momento del hecho -junio de 2017- era empleada de la Heladería Grido, local que se encuentra en bulevar 9 de Julio, justo al frente de donde se produjo el disparo fatal que acabó con la vida de Palacios. Aparentemente ese día asistió al herido. Asimismo declararon cuatro testigos.

Según el abogado querellante, Pablo Daniele, que representa a la familia de Palacios, esta testigo ya había realizado un aporte respecto a cómo asistió al herido, aunque no habría presenciado el momento del disparo: “No creo que haga mayores aportes”, sostuvo Daniele ante la consulta de El Periódico.

Luego, el abogado anticipó que pedirá 18 años de cárcel para Stadelman y lo fundamentó indicando “en las condiciones personales del autor, en la conducta desplegada después del hecho con amenazas a testigos, el incumplimiento de normas carcelarias y obvio la gravedad del hecho cometido”.

Stadelman, cabe recordar, está imputado como supuesto autor de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

El abogado Daniele junto a la madre de Palacios





Sobre la suspensión de la continuidad de la audiencia por el problema de salud de su colega Mario Ruiz, Daniele expresó que no tiene motivos para dudar de lo ocurrido: “El proceso es normal, aunque se está dilatando por la solicitud de testigos considerados clave que después no son tan clave. Si no hay imprevistos, el 7 de octubre debería haber sentencia”.

Nancy Altamiranda, madre de Matías Palacios, se mostró nerviosa ante la situación y aseguró sentir miedo: “Tengo temor afuera, ya el testigo clave tuvo amenazas, hay provocaciones, pero trato de estar tranquila. Estoy sin dormir en estos días y lo único que espero es que se haga justicia porque este chico (por Stadelamn) no solo le sacó la vida a mi hijo sino a mí también”, afirmó.

La audiencia de este viernes

Previo a su inconveniente de salud, Mario Ruiz pidió que la testigo Crivello sea buscada por la fuerza policial para que declare este viernes.

Durante el cuarto intermedio, el abogado defensor habló con la prensa y señaló “flaquezas” en el trabajo de la instrucción: “Un homicidio merece una mayor atención, pedí cronometrar el recorrido que hizo Stadelman y de realizarlo con un vehículo, porque para mí es de mucha relevancia ese dato. Acá los tiempos son importantes”, sostuvo.

Ruiz insistió en que su defendido no pudo haber sido el causante del disparo ya que no habría tenido tiempo para hacerlo. Adujo pruebas en el expediente que fijan que el imputado llegó del trabajo a su casa en barrio La Milka a las 19.45 y que el ingreso de Palacios al hospital Iturraspe fue a las 20.15. Además agregó que siendo diestro no podría a una velocidad de persecución, a bordo de una moto Honda CG, haber soltado el acelerador y acertar el disparo ni podría haber soltado ambas manos sin haberse caído.

Por último, la fiscal Cámara que lleva adelante la acusación, Consuelo Aliaga, insistió en que el juicio debía tener condena este viernes y “a la hora que sea”. Algo que no va a suceder.