Carrió propuso ser "reina e inútil" como otra forma de feminismo

La diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió volvió a protagonizar un escándalo con sus declaraciones, esta vez relacionadas con el feminismo y rol de la mujer en la sociedad. En un acto llevado a cabo en Salta, donde presentó su libro, propuso un "feminismo alternativo" para la mujer basado en una experiencia familiar. “Yo vengo a proponer un feminismo alternativo. Enseñado por mi abuela que decía que si vos sos reina, sos inútil. Si vos sos inútil, tus hijos son útiles. Y nadie te deja hacer nada por miedo a que rompas algo”, aseguró una de las referentes de la coalición oficialista.

En sus palabras, que fueron celebradas por la concurrencia, la líder de la Coalición Cívica recordó a una de sus abuelas. Según su relato, decía: "'Yo aprendí en la vida que uno tiene que ser reina'. ¿Cómo es eso? Yo nunca vi a una madre o a una abuela lavar un plato, eh. Porque ahora dicen que yo no trabajo. Yo no las vi. Se enseña con el ejemplo, no me vengan a jorobar con que yo haga lo que ellos no hicieron".

Siguiendo la historia, la diputada contó que sus abuelas "vivían de fiesta. Las dos: la gitana... la analfabeta ésta de un lado y la criolla del otro, vivían la vida" y advirtió que "la más bicha de todos, la analfabeta. Compraba tierras, porque era bicha", tal como reflejó la cobertura de FM Noticias y el colectivo de periodistas BUFFO.

Entonces, ella le decía que había que ser reina, "porque tiene que ser inútil". En medio de una fuerte carcajada, lanzó: "O sea que yo vengo a proponer un feminismo alternativo. Enseñado por mi abuela que decía 'si vos sos reina, sos inútil. Si vos sos inútil, tus hijos son útiles, tus maridos son útiles y nadie te deja hacer nada por miedo a que rompas algo'. Esa soy yo y lo aprendí de mi abuela".

Pese a ello, aseguró que trabajó "toda la vida, desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche" pero que también estuvo "en los bares desde las 11 de la noche hasta la una de la mañana".

