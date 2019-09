Hallaron una persona fallecida en Miramar: descartan que sea Mauricio Abbá

En los operativos de búsqueda de Mauricio Abbá (43), en la mañana de este viernes fue hallada una persona fallecida en la localidad de Miramar. Se trata de Marcos Castagno (27), un hombre domiciliado en Frontera, y aún se están investigando las circunstancias de su muerte, pero está descartado que se trate de Abbá, pudo saber El Periódico por fuentes de la investigación. El hombre fallecido fue hallado en un monte a casi dos kilómetros al este de Miramar.

Al cumplirse una semana de la desaparición, este viernes se sumará un helicóptero a la búsqueda. El sanfrancisqueño desapareció el pasado viernes 13 de septiembre de Freyre, donde vive hace más de 10 años, y desde entonces es buscado intensamente.

Por otra lado, un allegado a la familia reveló que este viernes la misma se presentó en Tribunales de San Francisco para proponer medidas y ofrecer colaboración en la búsqueda. "Seguimos con esperanza pero cada día que pasa aumenta la preocupación", resumió Norberto Vaca, amigo de Abbá.

"Los rastrillajes siguen. Ya mañana incorporamos el helicóptero (algo muy pedido por familiares y amigos), canes y personal. Y capaz hagamos algo más hacia el lado de Santa Fe, hacia el lado de Ramona", había anticipado el jueves el comisario mayor Mauricio Rantica, subdirector de la Departamental San Justo de Policía.

Rantica recordó que el miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda donde Abbá vive con su mujer y su hija, y comentó que del lugar se secuestraron elementos digitales (como computadoras y netbooks) para proseguir con la investigación en un futuro si no se logra dar con el paradero del hombre.

El comisario mayor aseguró que no se descarta ninguna hipótesis: "Por ahora la investigación va para todas las líneas, teniendo en cuenta de que hay una persona desaparecida desde hace varios días. Vamos fuerte por el rastrillaje, también está la hipótesis de un brote psiquiátrico por el que decidió irse de la casa, pero nosotros estamos focalizados en el rastreo".

Contradicciones y carta

Rantica habló también de contradicciones surgidas de la investigación, aunque les restó importancia. "Son propias de estos hechos, contradicciones más que todo, van pasando las horas y hay cosas propias del hecho que no cierran, que estuvo en un lado, que fue visto, que no, cuándo me enteré yo, cuándo vi que faltaba, todo el grupo familiar, etcétera. Esto no significa que mientan, hay que entender cómo está la familia y la situación que está pasando pero igual se va agotando todo", resumió.

Se analiza una carta a la hija

Por otro lado, Inés, hija de Abbá, halló una carta de su padre dirigida a ella entre las páginas de un libro de la casa. "Inés: sos la niña más bella y sabia del universo. Gracias por lo que me enseñaste día a día y trabajá mucho para ser una buena persona", dice el escrito que se encuentra en poder de los investigadores.