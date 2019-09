Una adolescente da a luz en la Argentina cada seis minutos y siete de esos 258 partos diarios son protagonizados por niñas menores de 15 años que, en el 70 % de los casos, no deseaban ser madres, informó hoy Unicef Argentina.

Para contribuir a revertir esta situación, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), junto a nueve ONG, lanzaron la quinta campaña para prevenir el embarazo no deseado en la adolescencia, que este año tiene como lema #Puedo decidir y está enfocada el derecho a elegir cómo, cuándo y con quién tener relaciones sexuales.

En rueda de prensa, las organizaciones advirtieron este jueves que "estos embarazos no planificados están vinculados a múltiples factores sociales, económicos y culturales" tales como la falta de información; la falta de acceso a los servicios de salud; falta de aplicación de la ESI; la vigencia de prejuicios, estereotipos y mandatos sociales y el abuso o violencia sexual.

"El panorama no es halagüeño: en 2017 en Argentina nacieron 704.609 niños y niñas, de los cuales 94.000 de madres adolescentes y 2.500 de menores de 15 años. De ese total de nacimientos, cerca del 22 % era la segunda o tercera vez que tenía un hijo, lo que es escandaloso para esas niñas y para esos bebés, porque les estamos restando oportunidades", sostuvo Olga Isaza representante adjunta de Unicef en la Argentina.

No deseados

Tras recordar que el 70% de esos embarazos llevados a término fueron no deseados, la especialista hizo hincapié, además, en que la fecundidad en la adolescencia tardía (15 a 19 años) "ha venido decreciendo, pero la temprana, es decir la de las niñas de 10 a 14 años, se ha mantenido estable: hay que trabajar para que también comience a decrecer", agregó.

Por su parte, la titular de FEIM, Mabel Bianco afirmó: "Nosotros queremos llegar a que todos los chicos y chicas puedan decidir y no sean imposiciones lo que vivan en el ejercicio de su sexualidad".

"Queremos dar la posibilidad a los adolescentes de decir 'no' cuando no quieren: esto que parece tonto ya, no es menor, porque hay muchos que aún no pueden ejercer este derecho", dijo.

Baja la tasa en San Francisco

Según datos brindados por a El Periódico por Saúl Kohan, médico ginecólogo en la Asistencia Pública y además jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Iturraspe, en los últimos 5 años, la tasa de nacimientos en madres adolescentes en el Hospital Iturraspe -a julio de 2019- bajó 10 puntos, pasando del 30 al 20%.