EEUU confirmó que son auténticos tres videos de Ovnis que difundió New York Times

El año pasado el diario estadounidense New York Times publicó tres videos de supuestos Objetos Voladores No Identificados ( Ovnis). Ahora, la propia armada estadounidense reconoce que esas imágenes son auténticas.

"La Marina considera que los fenómenos contenidos en esos tres videos no están indentificados", señaló el vocero de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, Joseph Gradisher a The Black Vault, un sitio dedicado a desclacificar documentos del gobierno.

"La terminología de fenómenos aéreos no identificados se utiliza porque proporciona una descripción básica para los avistajes y observaciones de aeronaves u objetos no autorizados, no identificados que se han observado entrando u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares", agregó Gradisher.

El vocero admitió entonces que los tres videos de ovnis publicados por el medio estadounidense son objetos reales "no identificados", aunque "eso no significa que sean extraterrestres, o que no tengan una explicación lógica plausible", agregó.

En una entrevista con The Washington Post, Gradisher se refirió a la terminología usada por la Marina para referirse a estos fenómenos y a la razón de esto. Fenómeno aéreo no identificado (UAPs, en inglés) es un término que la Marina prefirió al OVNI más popular, señaló el vocero, porque este último viene con un estigma cultural que podría desanimar a los pilotos a reportar tales incidentes por temor a ser etiquetados, como "chiflados".

Los videos fueron difundidos por New York Times y corresponden a avistamientos de 2004 y 2015

Los videos difundidos

Las imágenes difundidas por The New York Times y también por The Stars Academy of Arts & Science (TTSA), fueron conocidos como "FLIR1", "Gimbal" y "GoFast".

En el mes de mayo pasado, pilotos de la Marina norteamericana aseguraron que vieron fenómenos voladores no identificados que surcaban el cielo a una velocidad hipersónica -más rápido que la velocidad del sonido-, y que esos cuerpos realizaban maniobras imposibles de realizar en el aire frente a la costa este de los Estados Unidos.

Los aviadores testigos de estos avistamientos reconocieron que estos objetos no tenían propulsores, ni tubos de escape y sin embargo podían alcanzar velocidades enormes. Un informe del Pentágono señaló que los pilotos comentaron que los ovnis, además, tenían la capacidad de volverse invisibles cuando estaban cerca de los aviones de guerra. Dijeron que el objeto era "sólido, blanco, liso, sin bordes" y que parecía "un huevo alargado".

El primer vídeo que mostraba un objeto no identificado, fue tomado el 14 de noviembre de 2004. El segundo fue grabado el 21 de enero de 2015 y muestra otro fenómeno aéreo con pilotos que hacen comentarios sobre lo extraño que es. El tercer y último video también fue captado el 21 de enero de 2015, pero hasta el momento no pudo identificarse si es el mismo objeto o si se trata de uno diferente. "Qué demonios es eso" "¿Qué es eso, hombre?", se escucha decir a los hombres que captaron las imágenes aéreas.

El Pentágono procuró en un principio mantener en secreto este tipo de episodios a petición del ex senador Harry Reid. Pero a medida que los casos se daban a conocer, el mismo legislador expresó su deseo de que los parlamentarios celebren audiencias públicas relatando lo que saben los militares.

"Se sorprenderían de cómo el público estadounidense lo aceptaría", dijo Reid durante una amplia entrevista con una estación de radio de Nevada.