Sumarán un helicóptero, más perros y personal a la búsqueda de Abbá

Al cumplirse una semana de la desaparición de Marcelo Abbá (43), este viernes se sumará un helicóptero a la búsqueda. El sanfrancisqueño desapareció de Freyre, donde vive hace más de 10 años, el viernes pasado y desde entonces es buscado intensamente.

"Los rastrillajes siguen, hoy terminamos todo lo que es Freyre. Ya mañana incorporamos el helicóptero (algo muy pedido por familiares y amigos), canes y personal. Y capaz hagamos algo más hacia el lado de Santa Fe, hacia el lado de Ramona", afirmó a El Periódico el comisario mayor Mauricio Rantica, subdirector de la Departamental San Justo de Policía.

Rantica recordó que ayer miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda donde Abbá vive con su mujer y su hija, y comentó que del lugar se secuestraron elementos digitales (como computadoras y netbooks) para proseguir con la investigación en un futuro si no se logra dar con el paradero del hombre.

El comisario mayor aseguró que no se descarta ninguna hipótesis: "Por ahora la investigación va para todas las líneas, teniendo en cuenta de que hay una persona desaparecida desde hace varios días. Vamos fuerte por el rastrillaje, también está la hipótesis de un brote psiquiátrico por el que decidió irse de la casa, pero nosotros estamos focalizados en el rastreo".

Bomberos trabajó con drones en la zona rural durante la búsqueda







Rantica habló también de contradicciones surgidas de la investigación, aunque les restó importancia. "Son propias de estos hechos, contradicciones más que todo, van pasando las horas y hay cosas propias del hecho que no cierran, que estuvo en un lado, que fue visto, que no, cuándo me enteré yo, cuándo vi que faltaba, todo el grupo familiar, etcétera. Esto no significa que mientan, hay que entender cómo está la familia y la situación que está pasando pero igual se va agotando todo", resumió.

Y manifestó que en los últimos días no surgieron nuevos testimonios que den cuenta de haber visto a Abbá: "De los testimonios, los más firmes son los de los vecinos que el sábado lo vieron fumando al lado de la casa, firmes porque lo vieron y lo saludaron".

Por estos momentos Rantica y elcomisario mayor Héctor Roldán, director de la Departamental San Justo de Policía, se encuentran viajando a Freyre para delinear acciones para este viernes. "Mañana se va a incorporar más gente y el helicóptero de la jefatura. A Freyre lo estamos cerrando ahora y mañana vamos a hacer la zona colindante, en jurisdicción de Santa Fe", explicó.

Este jueves se registraron 61 lugares. En total ya se realizaron más de 160 registros en taperas, galpones y lugares similares aunque sin novedades.