Con el Superclásico, arranca la liga femenina de AFA

El Superclásico entre Boca y River será el principal atractivo de la fecha inicial del primer torneo profesional femenino de fútbol, que comenzará el sábado 21 de septiembre.

En el coliseo de Futsal del predio de AFA en Ezeiza, y con la presencia del presidente Claudio "Chiqui" Tapia, se realizó la presentación oficial de este torneo histórico que da comienzo a una nueva era para el fútbol, en su rama femenina.

El campeonato tiene una nueva estructura que comprende tres instancias: Etapa Clasificatoria (formato todos contra todos, 17 fechas), Zona Campeonato (clasifican los 8 primeros, formato todos contra todos, dos ruedas) y Zona Permanencia (equipos clasificados 9° al 17°, formato todos contra todos, dos ruedas y 3 descensos).

El equipo que se consagre campeón obtendrá un cupo para la Conmebol Copa Libertadores de Fútbol Femenino 2020. Además tendrá como torneo amateur la Primera B y la Primera C.

La primera fecha, que dejó libre a Excursionistas, será de la siguiente manera:

Platense vs Racing

Boca vs River

SAT vs El Porvenir

San Carlos vs Rosario Central

Gimnasia (LP) vs Huracán

Lanús vs San Lorenzo

UAI Urquiza vs Independiente

Estudiantes (LP) vs Def. de Belgrano

La señal de cable codificada TNT Sports emitirá a partir del próximo sábado 21 de septiembre el nuevo torneo de fútbol femenino de Primera División, informó la emisora.

La televisación comprenderá hasta cuatro partidos por fecha, que podrán seguirse por la pantalla de TV en los canales 604 y 124 (Cablevisión), 1603 (DirecTV), 1018 (Telecentro) y en el resto de los cableoperadores que ofrecen el Pack Fútbol.

Complementariamente, los suscriptores también podrán ver los partidos del torneo femenino en vivo por streaming a través de computadoras y dispositivos móviles desde la web TNTSportsla.com y desde la App TNT Sports.