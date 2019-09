Dejó la moto en su patio: se la robaron

En la madrugada de este jueves se produjo el robo de una motocicleta del patio de una casa, ubicada en Calle 70 esquina 5, ciudad de Frontera.

Se trata de una Honda Wave, de color negro, y según explicó su propietaria ya se realizó la denuncia policial.

“Me la deben haber sacado en la madrugada. Sentí que la perra no paraba de ladrar, pero estaba dentro del garaje. Mi marido se levantó y no vimos nada. Hoy cuando voy a buscar la moto que la dejé en el patio abajo de la galería no estaba. Y la puerta del patio estaba abierta a las 6 de la mañana”, contó la víctima.

Por cualquier información comunicarse al 15685235.