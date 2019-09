Macabro crimen en Córdoba: el fratricida quiso asesinar también a su otra hermana

El joven que asesino a su hermana y luego la descuartizó en una vivienda de barrio Colinas de Vélez Sársfield de la ciudad de Córdoba habría intentado también matar a su otra hermana, según afirmaron desde la Fiscalía de Violencia Familiar Primer Turno.

Gonzalo Frairía, secretario del fiscal, sostuvo que Nahuel Gerónimo, de 18 años, "está detenido por homicidio simple y homicidio simple en grado de tentativa" tras asesinar a su hermana Norma e intentar matar a su otra hermana, de profesión enfermera.

"Actualmente, se encuentra en el Servicio Penitenciario y este jueves será trasladado a la Fiscalía para que se le asigne un abogado defensor y se le practique la pericia por parte de un psiquiatra y un psicólogo para determinar si él ha podido comprender la criminalidad de un acto tan terrible", dijo Frairía a Cadena 3.

"El personal policial se constituyó en el domicilio a las 8. En el lugar se dio con la presencia del cuerpo sin vida de una mujer y se encontró a este joven quien resultó ser su hermano. Él realizó sus manifestaciones de manera espontánea y esto es válido para la Fiscalía pero debe ser complementado con otros elementos probatorios", agregó el secretario.

Frairía, en tanto, descartó que por el momento se maneje una hipótesis de violencia de género.

"No se han dado los presupuestos o al menos no podemos verificar la existencia de un contexto de violencia de género. Por eso, se decidió desde la fiscalía que no se califique la conducta en esos términos, sin perjuicio que con los días pueda mutar la calificación del hecho", aclaró.

Intento

Cuando Anahí terminó el turno nocturno en el Hospital Privado, donde trabaja como enfermera, volvió al departamento que los tres compartían desde hacía tres años.

El panorama que encontró fue desgarrador: a su hermana muerta y seccionada, y a Nahuel, que intentó asesinarla. El joven quiso asfixiarla manualmente, como se presume que asesinó a Norma.

La enfermera logró huir del lugar y llamar a la Policía. La otra versión, que la fiscalía aún no confirmó, es que al verlo exaltado en el departamento, Anahí intentó tranquilizarlo diciéndole que la acompañara al hospital.