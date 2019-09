En vivo: Gimnasia de Jujuy vs. Quilmes por la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima de Jujuy será local en la noche de este jueves frente a Quilmes por la sexta fecha del torneo de la Primera B Nacional, en un partido que comenzará a las 21:05 en el estadio 23 de Agosto y que será dirigido por el árbitro Mariano González.

El partido se podrá ver en vivo y online en este link con transmisión en directo de TyC Sports Play (requiere ser cliente de cable) o también por streaming en vivo online en este otro link.

En su última presentación el equipo comandado por Marcelo Herrera cayó derrotado por 3-2 frente a Defensores de Belgrano. En el inicio de una nueva jornada intentará retornar a la senda positiva frente a uno de los líderes de la zona.

Para este encuentro, el DT de los jujeños no podrá contar con Ignacio Sanabria debido a que salió lesionado en el cotejo ante el Dragón. En su lugar jugará Nahuel Zárate. Además, Matías Córdoba se recuperó de su problema físico y será titular en lugar de Ulises Virreyra.

Gran momento

Los hinchas del Cervecero están viviendo un sueño y por qué no, también sus futbolistas, del que no quieren despertar. En cinco fechas disputadas, el equipo ha ganado tres partidos y empatado dos, y con 11 unidades, lidera la tabla de posiciones de la Zona 2 junto a Sarmiento de Junín.

El buen rendimiento que mostró Quilmes en el partido de la fecha pasada como local ante All Boys (victoria por 3 a 1) dejó más que conforme al entrenador Leonardo Lemos, principalmente porque el equipo mostró uno de los mejores rendimientos en lo que va del torneo. Por ello, estaba clarísimo que el DT no iba a hacer cambios en el once inicial y así será.

El equipo será el mismo por tercer partido consecutivo, y por cuarta vez en cinco encuentros disputados.

Probables formaciones

Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Carlos Morel; Diego López, Sebastián Sánchez, Franco Lazzaroni; Leonardo Ferreyra, Rodrigo Morales, Alejandro Frezzotti, Zárate; Walter Busse; Córdoba y Gonzalo Castillejos.

Quilmes: Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Alan Alegre, Abel Masuero y Federico Álvarez; David Drocco, Alejandro Altuna y Gabriel Ramírez; Juan Imbert; Leandro González y Martín Prost

Estadio: Gimnasia Jujuy.

Hora: 21:05.

Con información de Solo Ascenso y Perspectiva Sur.