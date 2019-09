Pasa por una situación extrema de salud y pide ayuda para comer

Tiene cáncer de mamas y en la costilla izquierda. Asegura que no puede trabajar por los fuertes dolores. Necesita alimentos no perecederos y un lavarropas.

Rosana Flores (50) es una mujer que se encuentra transitando por una difícil situación, padece cáncer de mamas y en la zona izquierda de las costillas y necesita ayuda para subsistir. Según contó a El Periódico por los fuertes dolores no puede trabajar por lo que pide colaboración con alimentos no perecederos.

En 2015 le detectaron cáncer de mama y en marzo de este año un tumor afecta parte de sus costillas en el lado izquierdo. Cuenta solamente con la ayuda de dos de sus hijos pero también deben afrontar sus propios gastos, por este motivo decidió hacer público su pedido.

Gracias al área de Desarrollo Social del municipio la mujer poder pagar parte del alquiler de una pensión en calle Avellaneda, además de que recibió medicamentos para su enfermedad de parte de Lalcec.

“Tengo tomado todo el costado izquierdo, recién la semana que viene tengo turno para atenderme en el Hospital. Mi ex marido me dejó sin mutual y sin tener dónde vivir, hasta que pude conseguir esta pensión”, contó Rosana.

Y agregó: “No tengo para comer, no tengo lavarropas, tuve que venderlo junto con la heladera para comer. Me regalaron la cama porque no tenía”.

La mujer puede comer los viernes por la noche en la Mesa Digna que organiza la Red Solidaria local frente a la Catedral.

Antes se desempeñaba como empleada doméstica, cuidando adultos y trabajando en geriátricos, pero desde que se agravó su dolencia ya no lo puede hacer.

Para colaborar, Rosana dejó su teléfono: (3564) 15203192.