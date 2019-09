"No me corresponde poner las manos en el fuego por Macri”, sostuvo Garavano

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró este miércoles que no le asigna demasiada "importancia" a las denuncias penales contra el presidente Mauricio Macri y consideró que "en todo caso" estas acusaciones podrían tratarse de "incumplimientos en los deberes de funcionario público", pero no de hechos de corrupción. "No me corresponde a mí poner las manos en el fuego por Macri”, senteció.

En declaraciones a Futurock, el funcionario nacional señaló que las causas en las que está involucrado el jefe de Estado "no tienen demasiado sustento" legal. "Muchas cuestiones son previas a la gestión presidencial, como el tema del Correo, o en su momento los Panamá Papers", recordó Garavano, al tiempo que resaltó que en estas causas no "existe un perjuicio económico a la administración pública".

"En todo caso puede haber un incumplimiento de los deberes de funcionario público o, eventualmente, un abuso de autoridad, pero no corrupción en términos de 'me quedé con la plata del Estado'", precisó.

Por otra parte, Garavano volvió a cuestionar el uso de las prisiones preventivas por parte de los tribunales federales, aunque aclaró que "deben ser analizadas caso por caso" para ver cuáles estuvieron correctamente dictadas.

Entre otras cosas, remarcó que ésta "siempre tiene que ser la última opción" de los jueces" y resaltó que el actual Gobierno propuso "regular" este mecanismo.