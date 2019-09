Buenos Aires: más de tres cuadras de cola para conseguir trabajo en una estación de servicio

Además, vía mail llegaron más de 1.600 solicitudes. Los empleados del lugar no esperaban tanta convocatoria. Ocurrió en Avellaneda.

Una búsqueda laboral en una estación de servicio de Sarandí, en Avellaneda, superó todas las expectativas y se vio desbordada cuando se presentaron más de 300 personas para cubrir la vacante, y se comunicaron por mail más de 1.600.

El aviso se publicó la semana pasada: se buscaba un playero para la estación de Elizalde y Av. Belgrano. Pero nunca se imaginaron la cantidad de gente que respondería al llamado.

“Antes de que termine la semana vamos a superar las 2.000 personas”, dijo Lautaro, un empleado del lugar a Infobae el martes a la tarde, cuando aún no terminaba de entrevistar a todos los hombres y mujeres que se presentaron por el trabajo.

“Solemos hacer tres entrevistas. La primera suele durar no más de tres minutos, si interesa mucho el perfil podrá extenderse un poco más pero no pasa los 10 minutos, es dejar el CV, hablar un poco y no más”, explicó Lautaro.

Y añadió: “Acá ha venido mucha gente a buscar trabajo, pero estamos hablando de dos años atrás y de unas 80 personas, 40 es el promedio habitual, pero esto superó todas las expectativas”.

Además el trabajador aclaró que solo hay dos vacantes a cubrir, de horarios rotativos y con sueldos de alrededor de $30.000. A las 300 personas entrevistadas el martes se les asignó un puntaje y siguen en camino para la selección.

Fuente: Vía País