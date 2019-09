Hans Feder Ponce, la promesa que se convirtió en realidad

Hans Feder Ponce (20) es el único sobreviviente del equipo subcampeón en la nueva temporada de San Isidro, es el único que se repite del mismo plantel. El joven entrerriano lleva cinco años en la institución y pasó de ser una promesa a ser una realidad en el primer equipo.

Debutó en el TNA en 2015 de la mano de Osvaldo Arduh, comenzó a sumar sus primeros minutos que fueron en incrementándose en la dirección técnica de Julián Pagura. Hans comenzó en sus inicios de interno, pero luego fue corriéndose hacia el perímetro, hoy juega de escolta o alero y se ganó el protagonismo en el equipo de Sebastián Torre que viene se coronarse subcampeón de la categoría en la temporada pasada.

A poco del comienzo de un nuevo torneo en la Liga Argentina Hans dialogó con El Periódico y contó que ahora tendrá otro rol en el equipo, con más responsabilidades. Sabe que sumará más minutos en cancha y espera hacerlo de la mejor manera.

¿Cómo estás vos en lo personal?

En lo personal me siento muy buen y cómodo en el equipo, tuve la posibilidad de jugar unos minutos y de mostrarme. Contento por la posibilidad, creo que este año va a ser un buen año para todos y contento por como se dieron estos primeros amistosos...

¿Qué les deja el Super 10?

Veníamos trabajando desde hace un mes antes del Super 10, creo que para ser los primeros partidos logramos plantear el juego que nosotros queríamos y logramos hacer las cosas que veníamos trabajando, obviamente hay mucho por mejorar, nos queda mucho para seguir trabajando y eso para arrancar el torneo va a ser clave, hicimos buenos partidos con buenos equipos y eso es alentador para todos.

El subcampeonato. Hans jugó los 60 partidos de la temporada pasada, promedió 11,7 minutos con un aporte de 4,7 puntos de promedio.

¿En lo personal qué te aportó a vos este estilo de juego?

En lo personal la temporada pasada pude ganarme minutos, meterme en la rotación en un equipo muy largo, con muy buenos jugadores y creo que el juego que propone Seba me hizo mejorar mucho físicamente, eso fue clave, es algo que voy mejorando día a día y al ser un juego tan dinámico, pude encontrar mi lugar en la ofensiva en distintas posiciones y desarrollar muchas cosas, fue una buena temporada la pasada y siento que estoy mejor para arrancar esta y mas maduro.

Ahora vas a tener otro rol en el equipo ¿Qué esperás para lo que viene?

La idea es sumar la mayor cantidad de minutos que pueda, estar la altura, ahora soy Sub-23 y tengo otras responsabilidades, mi objetivo es jugar todo lo que pueda y aportar desde el rol que me toque. Hace cinco temporadas que estoy en el club, me siento muy parte de la institución, hice todas las inferiores acá, así que estoy contento por quedarme otro años mas y seguir vistiendo la camiseta de San Isidro. Lo que se generó con la gente y con el equipo la temporada pasada fue muy lindo y espero que se repita este año.

El regreso. "El jueves volvemos a entrenar y ya arrancamos a meterle para lo que nos queda de pretemporada para llegar de la mejor manera al torneo", dijo Hans.

¿Tuviste ofertas para ir a otro lado?

Sí, tuve ofertas, pero mi idea siempre fue quedarme en San Isidro. Quería seguir en el club y seguir creciendo acá. Cuando Seba me dijo que quería que continúe no lo dudé y me quedé...

¿Porqué te quedaste?

Me siento muy identificado con el club al estar tantos años, viví muchas cosas acá, estoy cerca de Paraná y de mi familia, eso tira un poco también. Pero más que nada es por todos los años que viví acá adentro, siempre tuve la posibilidad de jugar, desde los 17 años que soy parte de las rotaciones, estoy muy agradecido por la posibilidad que me da el club y quería seguir creciendo acá...

¿Qué cambios notaste en tu juego en los últimos años?

Esta ultima temporada mejoré mucho físicamente, pude encontrar pequeños roles como el poste bajo, creo que fui creciendo como jugador a la hora de tomar decisiones, siempre que entré y pude aportar goles, hacer lo que siempre hice desde chico. Tengo mucho por mejorar defensivamente y tengo que seguir metiéndole, pero como jugador lo que mas he cambiado fue lo físico y la toma de decisiones principalmente al estar en un equipo muy competitivo.