Se conocieron las primeras imágenes de la novia secreta de Abel Pintos

Mora Calabrese, quien sería la novia de Abel Pintos.

"Sí he sufrido en historias de amor, en relaciones, por supuesto. Pero a mí me parece que el amor es la raíz de todo en la vida. Y no creo que sea el amor, el sentimiento, el que a uno lo haga sufrir, sino todo lo que está en relación a ese sentimiento", dijo en otra ocasión en una nota con Viva.

En el plano profesional, Abel se prepara los dos novedosos conciertos en formato sinfónicos que realizará el 21 y 22 de noviembre en el BA Arena, el flamante multiespacio porteño.

