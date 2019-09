Tratan de establecer la última ubicación del celular de Abba

El sanfrancisqueño que vive en Freyre sigue siendo intensamente buscado. Se ausentó el viernes de su casa y desde entonces no se sabe nada de él. Desde su círculo de amigos manifestaron que es la primera vez que se ausenta de su hogar y que no descartan ninguna hipótesis.

Sigue la búsqueda de Mauricio Abba (43), el hombre de Freyre que se ausentó de su casa el viernes por la tardecita, donde vive con su esposa y su hija de 10 años, y no regresó.

Desde su círculo íntimo aseguraron que hasta el momento no hay novedades de su paradero y recordaron que esta mañana se llevaron a cabo una serie de rastrillajes con resultados negativos mientras que estaría comenzando la segunda fase de búsqueda en otros sectores, entre el sur de Porteña y el norte de Freyre.

A su vez, los investigadores están tratando de dar con el nombre de dominio con el que estaba registrado el teléfono celular para establecer la ubicación que tuvo cuando operó con el mismo por última vez, a las 20.31 del viernes.

Hipótesis

Norberto Vaca, amigo de Abba, dialogó con El Periódico y brindó algunos datos que se manejan por el momento.

En ese sentido, comentó: "Una persona dijo haberlo reconocido el viernes. Mauricio iba por ruta 70. Lo reconoció y lo saludó. Dobló como yendo para el norte en moto. Iba con destino oeste a este y dobló al norte por un camino rural. Ese camino rural es una zona cercana al cementerio, así que esta mañana se hizo una búsqueda en ese lugar y por eso se sigue avanzando hacia ese cuadrante, que es el que sigue".

Y siguió: "Después surgió un testigo que lo vio el sábado a la tardecita o noche al costado de su casa, donde hay una plazoleta muy linda. Lo vio fumando al lado de la moto y lo saludaron. Eso nos termina desconcertando. Y el domingo habrían visto (al norte de San Francisco) a una persona desarreglada que podría llegar a ser él. Lo que sí también hay una teoría de que a las 2 de la mañana del sábado ven cruzando por avenida de la Universidad con destino hacia el sur que viene una moto muy rápido, y venían unos chicos en auto, como que a la moto no le importaba si tenía que chocarlos. Se hicieron a un lado y tumbaron, así que se coincide, pero como iba tan rápido no pudieron verlo".

Luego, Vaca sostuvo que faltan medios y personal para la búsqueda: "Hemos pedido drones, helicópteros, que se contacte la patrulla aérea. Los colonos de los campos tienen un grupo entre ellos y se van a ir a fijar a las taperas de la zona oeste de Santa Fe y del este cordobés", dijo.

La búsqueda por diferentes taperas fue motivada a raíz del hallazgo de fotos en una de sus computadoras, confirmó Vaca. "Él es un amante de las fotos, hacía rato no iba a sacar fotos, le gusta lo antiguo, lo viejo, colecciona monedas, cuchillos, o compraba cosas viejas y saca fotos a las taperas. Por eso lo primero que hicimos fue buscar ahí en razón de ello. Por el momento es lo primero sobre lo que se centró la búsqueda, pero fueron arrojando resultados negativos. Ahora nos estamos centrando en caminos y descampados", sostuvo.



Una de las taperas en donde se lo buscó.

Sobre la relación entre ambos, y sobre Abba, Vaca manifestó: "Lo conozco del secundario y nos juntamos todos los fines de semana, si no iba yo venía él a San Francisco. Es una persona muy familiera, de familia muy devota, muy creyente. Por ahí se dedicó de lleno a su familia. Apasionado de las fotos, viajes, cosas antiguas, del fútbol, pero nunca había tenido antecedentes. Es hincha de Sportivo por lo cual el domingo esperábamos que haya ido a ver a Sportivo a Entre Ríos pero después me llamaron y me dijeron que no había regresado. Le mandé un mensaje y no me respondió nunca".

Y añadió: "Él no estaba atravesando un momento familiar óptimo, habría habido algunas peleas en razón de cuestiones familiares que se están dilucidando y que no tendrán mucha relevancia atento de que lo que prima es otra cuestión. Si bien no hay que descartar ninguna hipótesis, esta cuestión no tiene relevancia".

"Es muy contradictorio, porque a la vez que hay que armarse de paciencia hay que apurarse", concluyó.