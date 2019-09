Olvidaron comida en el horno, se quemó y debieron actuar los bomberos

Fue en una vivienda de barrio Catedral. Afortunadamente no pasó a mayores.

Bomberos Voluntarios debieron trabajar este martes en el interior de una vivienda de barrio Catedral, donde se produjo un principio de incendio que no pasó a mayores.

El hecho ocurrió en calle Fleming 748. Los vecinos alertaron a los bomberos que salía mucho humo de su interior.

Al arribar al lugar, uno de los habitantes ya había ingresado y logrado apagar el horno de la cocina, donde se lo habían olvidado encendido y con comida en su interior, en este caso un pollo.







“Fue un susto grande, llegó un vecino al negocio diciéndome que salía humo de la casa. Dejé todo y me vine a las corridas. Afortunadamente no pasó a mayores; se había dejado comida en el horno, se quemó y eso generó mucho humo”, contó a El Periódico.

Luego contó: “Abrí la puerta y había mucho humo, me quería morir porque no sabía con qué me iba a encontrar”, agregó. El daño, según dijo, fue solo en la cocina.

Los bomberos llegaron al lugar y utilizaron el aireador para ventilar la casa.