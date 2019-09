La madre de Navila: el detenido la "acosaba" y lo tildó de "basura y abusador"

La madre de Navila, Serena Garay, la adolescente de 15 años que fue hallada asesinada de 17 mazazos en la cabeza y enterrada en el patio de una casa de fin de semana de la ciudad bonaerense de Chascomús, dijo que el sospechoso detenido "la llamaba por teléfono continuamente".

"Lo conocíamos de antes, nosotros dejamos asentado en la comisaría que el primo de él andaba en el tema de prostíbulos, de llevarse chicas, y se nos tomó la denuncia pero nunca se actuó", manifestó esta mañana a la prensa Débora sobre el único detenido por el crimen de su hija, Néstor Garay (51).

Tras conocerse lo sucedido con Navila, la mujer contó que cuando fueron a realizar la denuncia por su desaparición la Policía le decía "que quizás iba a volver, que era una travesura", pero que ella lo descartó "porque nunca lo hizo": "Ella iba al lugar que quería con nuestro consentimiento y volvía. Si la Policía hubiese actuado más rápido quizás la hubieran encontrado con vida".

En relación a Garay, dijo que "tiene una mente muy perversa", que "se puede esperar cualquier cosa" y que el novio de Navila les contó que la llamaba por teléfono "y la acosaba continuamente".

"Es un abusador y una basura, un pedófilo", agregó Débora.

Además, explicó que al remisero que llevó a su hija hasta la casa del sospechoso "le tomaron declaración y dijo que llegó al domicilio, este tipo salió, pagó el remis y ella entró a la casa. Después no supo más nada".

"Fuimos a buscarla solos y después con la Policía y nunca nos atendió nadie. Le dejamos un papel en la puerta, avisando que éramos la familia de Navila y que estábamos desesperados", relató.

En tanto, consideró que Garay "la mató porque ella intentó resistirse, no la iba a llevar por delante así nomás".

"No la vamos a velar porque somos personas humildes, no tenemos para un velatorio, así que la Municipalidad se hace cargo del cajón y del entierro solamente", finalizó la mujer.