Así anunciaron la salida de Guillermo Pardini tras la condena por violencia de género

Después de conocerse la condena contra Guillermo Pardini a seis meses de prisión en suspenso por agredir físicamente a su expareja, este lunes se supo que el periodista había sido desvinculado de los dos programas en los que trabajaba.

Mientras en la radio se hizo una breve mención al respecto, en Confrontrados (lunes a viernes a las 15 por Canal Nueve) el conductor Rodrigo Lussich realizó un descargo un poco más extenso, aunque llamativamente no lo hizo en la apertura del programa sino al final del primer bloque, antes de ir a la tanda.

"Desde el día de hoy no nos va a acompañar más uno de los baluartes del panel, Guillermo Pardini, un reconocido periodista que no empezó aquí ni mucho menos, con una larguísima experiencia, miembro de Aptra, y muy querido por todos nosotros. A nivel humano, personal y profesional el respeto ha sido mutuo y el cariño también y no va dejar de serlo", comenzó diciendo Lussich.

Luego siguió: "Pero también hay una realidad que tenemos que contemplar, y que tiene que ver no sólo con la línea editorial de este programa que ha sido siempre muy marcada tanto desde la conducción de Carla y de quien les habla sino también de la producción, de la productora Mandarina y El Nueve, que tiene que ver con ciertos límites. Cuando se trata de una condena, en este caso una condena judicial firme, luego ratificada por una Cámara como ha sido la que ha tenido Guillermo por una situación personal ligada a la violencia doméstica, no nos ha quedado opción de no continuar con la participación de Guillermo en el programa".

"Es una cuestión por la que nosotros hacemos bandera todos los días. El punto límite es ese", agregó Lussich quien se mostró solo ante la cámara, lo que provocó sorpresa por la ausencia de Carla Conte, también conductora del ciclo y férrea defensora de los derechos de las mujeres en los últimos tiempos.