Alertan sobre falsa campaña del Comando Radioeléctrico

Un audio que se viralizó en las últimas horas puso en alerta a la Policía local que tuvo que salir a desmentir y aclarar que no se encuentra realizando ningún tipo de encuesta ni campaña de ninguna índole.

“Me tocaron timbre y me dijeron que eran del Comando Radioeléctrico por la campaña que están haciendo, si podía salir a responder unas preguntas y conversar. Por su puesto que no salí, llamé al Comando y me dijeron que no hay ninguna campaña. Es para que alerten a las abuelas”, dice parte del audio que se volvió viral y llegó a las autoridades de la Policía local.

En virtud de dicho audio difundido en la fecha la Departamental San Justo informó que “la Policía de la provincia no se encuentra realizando ningún tipo de encuesta y/o campaña de ninguna índole por lo que se requiere a la comunidad ante alguna inquietud comunicarse a las líneas de emergencias 101”.