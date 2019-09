Caserio descartó una ruptura entre Fernández y Schiaretti

El senador dijo que el candidato del Frente de Todos dijo lo que piensan muchos. "Me parece que el gobernador de Córdoba no puede no tener una definición", insistió.

El senador Carlos Caserio se refirió a los dichos del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, sobre la postura del gobernador Juan Schiaretti de cara a las elecciones de octubre y consideró que "no hay ninguna ruptura".

En entrevistas realizadas en Córdoba, Fernández dijo que al gobernador de Córdoba "parece que le da lo mismo cualquier país", pero para Caserio "esto está en el contexto del reportaje", en medio de una inquietud lógica del periodismo porque no se definió en la campaña por ningún candidato presidencial".

"Alberto dijo que si bien a los votos se los tiene que ganar él, lo que no entiende es que para un dirigente tan importante y significativo como el gobernador de Córdoba le da lo mismo cualquier para arriba cualquier cosa", explicó Caserio en Cadena 3.

En este escenario descartó una ruptura porque "el gobernador y su equipo no ha manifestado ningún apoyo" pero defendió el reclamo de Alberto Fernández "ante tanta indefinición". "Dio la definición política que él siente y piensa y que también pensamos muchos, con todo respeto", afirmó.

"Yo lo dije en el primer momento, me parece que el gobernador de Córdoba no puede no tener una definición de esta Argentina en un momento tan neurálgico", cuestionó.

"Alberto fue amplio y lo único que buscó es que el gobernador no siga neutral y tome una definición sea para donde sea. Me pareció válida pero no veo más tensión que antes porque el gobernador se acercó al hotel y lo saludó y fue muy amable con nosotros. Nos quedamos charlando con él y es algo que no pasaba en meses", destacó.

"Me da la impresión que ayer fue un día positivo en cuanto a la relación", valoró.

Por otra parte dijo que mantienen su compromiso con la lista corta, y aseguró que "lo están llevando adelante".

"Nosotros seguimos con el compromiso, Alberto tiene otra lista, pero nosotros no estamos en la lista del Frente de Todos", aclaró pero indicó que "buscan trabajar con una dosis de tranquilidad".

Finalmente, respecto a los movimientos sociales dijo que "no minimizan la protesta social", sino que ante el acuerdo ante la ley de emergencia alimentaria "lo ideal es que no se politice y que la calle no ofrezca tensiones, ni situaciones desagradables".

"El país necesita pacificarse y si en Diputados y Senado estamos dando una solución a la solicitud de las organizaciones, lo ideal sería que se apruebe eso y baje la tensión. La gente en las calles amontonada, no es que no tenga derechos, pero hoy en una situación tensa puede traer inconvenientes", concluyó. (Cadena 3)