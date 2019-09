Santa Fe: hallaron asesinada a la enfermera que estaba desaparecida

El cuerpo sin vida de María Cecilia Burgadt, una enfermera de 42 años cuyos rastros se habían perdido el mediodía del viernes en Santa Fe, fue hallado la tarde de ayer maniatado y envuelto en una frazada en una casa de la zona norte de la capital provincial. Por el caso permanece demorado un hombre frente a cuya vivienda apareció el auto de la víctima, madre de dos hijas de 17 y 22 años. Y a partir del testimonio de una compañera de trabajo, se supo que María Cecilia estaba amenazada por su ex pareja y padre de las jóvenes, según consignó el diario La Capital.

La desaparición de Burgadt, quien trabajaba en el Hospital José María Cullen de Santa Fe, mantuvo en vilo a la Policía de Investigaciones (PDI) desde la noche del viernes, después que su ex pareja y una de sus hijas presentaran una denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 14ª de San José del Rincón, población costera ubicada a unos 10 kilómetros de Santa Fe, donde residía la mujer junto a sus hijas.

Según voceros de la pesquisa, la noche del viernes Daniel Alberto M., de 46 años; y su hija Daiana, de 17 años, denunciaron que Burgadt trabajó el viernes entre las 6 y las 13 en el sector Clínica Médica del Hospital Cullen, donde quedó registrado su egreso a las 13.18. Y que desde entonces no supieron más de ella.

Compañeros de trabajo declararon que Burgadt se retiró del hospital en su Volkswagen Gol patente AQN055 y dijo que iba a cerrar una operación por la compra de un vehículo previo a regresar a su casa. En ese sentido algunos voceros indicaron que la mujer llevaba consigo 200 mil pesos y, en ese sentido, una de las líneas investigativas apunta al préstamo de dinero ilegal.







Último registro

Al mismo tiempo, una de sus hijas publicó en su portal de Facebook un mensaje en el que pedía: “Por favor mi mamá está desaparecida desde las 14. Me pueden ayudar a compartir. Su nombre es Cecilia Burgadt. Se ve por última vez saliendo del hospital Cullen 13.18 vistiendo un buzo rosa fuerte y un jean, lleva una colita en su pelo”. La última comunicación que las jóvenes tuvieron con su madre fue el mediodía del viernes cuando las llamó diciéndoles que se dirigía a realizar la compra de un auto y que luego iría a su casa.

Alertada la policía de la Unidad Regional I sobre los datos del vehículo, poco después de las 5.30 de ayer el mismo apareció en Estanislao del Campo al 5200, en la zona noroeste de la capital provincial. Cuando los policías le consultaron al dueño de la propiedad frente a la cual estaba el auto, éste no supo justificarlo y quedó demorado preventivamente a disposición del fiscal Marcelo Fontana. Desde el Ministerio Público de la Acusación se lo identificó como S.A.M., de 49 años, y dijeron que tenía las llaves del vehículo.

Amenazada

En tanto, ayer a la tarde agentes de la PDI arribaron a una finca de 4 de Enero al 8900, en el norte santafesino, donde maniatado y envuelto en una frazada hallaron el cuerpo de la mujer. Algunas fuentes sugirieron que los pesquisas llegaron hasta allí sabiendo que la enfermera había alquilado la casa junto a un hombre con el que había entablado una nueva relación tras dejar a su marido.

Una compañera de María Cecilia en el hospital Cullen comentó que la mujer “en estos últimos días estaba muy contenta porque había conocido a un hombre con el que se puso de novia. Pero se la veía preocupada porque recibía amenazas de su ex pareja”, con quien había vivido en San José del Rincón.

"Ella vivía para sus dos hijas y la abuela. Era muy buena compañera, respetuosa y solidaria. No se merecía terminar así”, sostuvo entre lágrimas la mujer. Y agregó: “En alguna ocasión me comentó que su ex pareja la amenazaba porque no aceptaba que la relación se había terminado. Quería que ella vuelva con él. Incluso una vez se le metió en la casa de San José de Rincón para insultarla”.

Fuente: La Capital