La emotiva historia de un perro que “vende” fibrones para operarse la cadera

La historia de Scott es más que emotiva. Así se llama un perro de Campeche, un estado ubicada en la mejicana península de Yucatán, que necesita someterse a una cirugía en su cadera para poder seguir caminando, debido a la displasia que lo aqueja en dicha zona.

El elevado costo de dicha operación obligó a sus dueñas, dos gemelas de 17 años, a buscar vías para recaudar fondos. Es por ello que decidieron crearle una cuenta de Facebook a su mascota, donde “vende” fibrones de distintos colores y tamaños.







El mal que sufre el canino lo tiene desde cachorro, fácilmente reconocible por su forma de caminar “chueca”, lo que le valió su apodo. Al visitar un veterinario, el profesional les dio precisiones sobre la enfermedad que tenía.

En su muro de Facebook, sus propietarias explicaron: “La displasia de cadera es una enfermedad degenerativa y es muy común en perritos como yo. Afecta a muchos amiguitos alrededor del mundo. Es hereditaria y puede llegar a ser tan dolorosa para nosotros que en estado avanzado llega incluso a incapacitarnos. Aunque no existe cura, hay tratamientos que permiten aliviarnos el dolor y mejorar nuestra calidad de vida”.

El final del comunicado, indica: “Parte de mi tratamiento no quirúrgico es mantenerme mensualmente con estos medicamentos y quiero darle las gracias de todo corazón a todos por sus compras. Gracias a cada uno de ustedes mis medicamentos no me faltarán este mes. Que dios y la vida les múltiple tanto cariño que me han dado”.

