Domizi: "Los cinco goles los hicimos nosotros"

El entrenador de Sportivo Belgrano se mostró dolido por la derrota en Entre Ríos. "Es preocupante que nuestro goleador sea un defensor, es preocupante que nuestros delanteros no tengan opciones de gol, estoy muy preocupado", dijo Domizi.

Sportivo Belgrano sufrió una dura derrota en Pronunciamiento en el marco de la tercera fecha del Federal A. La "verde" tuvo una tarde nefasta y cayó por 4 a 1 en condición de visitante. El entrenador Cristian Domizi se mostró preocupado tras la derrota por el rendimiento del equipo.

"Uno quiere buscar las palabras exactas para una tarde fatídica, pero creo que hubo cinco goles y los hicimos a todos nosotros. Son esas tardes donde decís '¿tan mal hicimos las cosas?', desde uno porque yo soy el que escoge a los jugadores, se ve que no escogí bien, no fue una buena tarde del grupo, de las zonas, si eramos sólidos defensivamente hoy nos hicimos los cuatro goles", apuntó.

"Perdimos dos marcas en las pelotas paradas, en lo cual nosotros somos fuertes porque tenemos dos goles en el torneo y dos de pelota parada, es decir hay momentos en que ya tenes que dejar de jugar tanto atrás y tenes que buscar las pelotas largas. Bueno, equivocamos el rumbo, nos equivocamos en las pelotas paradas, es la realidad, buscar excusa es lo mas fácil y no busco escusa, la realidad es esa: equivocamos los caminos y el rumbo, me equivoqué yo al escoger a tal o cual jugador, mi primera función es esa", explicó el entrenador.

"Ni en la pretemporada eramos unos fenómenos, ni ahora somos un desastre"

"Lo primero que hay que hacer es recuperar rápido a los jugadores, mañana hacemos regenerativo y los que no jugaron van a entrenar, hay que buscar el once ideal para el próximo partido, esa esa la realidad. Ni en la pretemporada eramos unos fenómenos, ni ahora somos un desastre, una mala tarde la puede tener cualquiera. Ahora es apretar los dientes, corregir los errores, hubo algunos aciertos, uno no se pone tranquilo pero se que esto es cuestión de advertir los malos momentos que tuvimos en el partido", dijo el DT.

"Son tardes nefastas y lo pagas caro con la derrota", indicó Domizi.

Además, el entrenador indicó que los jugadores terminaron dolidos por la derrota. "Están muy preocupados y doloridos, nadie quiere volverse 500 kilometros con una derrota así. Hay que trabajar, cuando ganás hay que trabajar y cuando perdés, tenés que trabajar y cuando empatás tenes que trabajar. Va a depender mucho la elección nuestra de los jugadores", expresó.

"Hay cosas para rescatar como la pelota parada a favor, cabeceamos siempre nosotros. Pero eso es lo de menos, hay mas para corregir que para rescatar. Es preocupante que nuestro goleador sea un defensor, es preocupante que nuestros delanteros no tengan opciones de gol, estoy muy preocupado, habrá que buscar la dupla que va a salir a la cancha el próximo fin de semana en ataque", concluyó Domizi.