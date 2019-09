Miralo en vivo: Boca Unidos vs. Crucero del Norte por el Federal A

Boca Unidos de Corrientes recibirá en la tarde de este domingo a Crucero del Norte de Misiones por la tercera fecha de la Zona Norte del Torneo Federal A, en un partido que comenzará a las 16 en el Complejo "Leoncio Benítez" y será arbitrado por Federico Guaymas Tornero (Salta). Miralo en vivo online en esta página a la hora del comienzo, con transmisión de República Aurirroja.

Luego de cumplir con la fecha libre, y debutar en un movido empate ante Chaco For Ever el pasado martes, Boca Unidos de Corrientes tendrá su estreno en condición de local en esta temporada del Federal A.

El elenco correntino necesita un triunfo para hacer valer el punto conseguido en Chaco, pero no la tendrá fácil ya que enfrente estará Crucero Del Norte, el equipo misionero que perdió como local la semana pasada ante Douglas Haig.

En cuanto al armado del equipo, una modificación realizará el entrenador Daniel Teglia. La misma será el ingreso de Ronald Huth a la zona defensiva en lugar de Fernando Alloco, que se encuentra lesionado.

A dar vuelta la página

Crucero Del Norte viene de una dura derrota como local ante Douglas Haig de Pergamino, pero no hay tiempos para lamentos ya que buscará recuperarse sumando de a tres en Corrientes.

El conjunto de Sandro Bárbaro inició el torneo con una buena victoria como visitante ante DEPRO, pero no pudo repetir de local y ahora está obligado a sumar fuera de casa en una parada más que complicada.

Para este juego el entrenador Sandro Bárbaro no confirmó su alineación titular, pero sabido es que no podrá contar con el delantero Álvaro Klusener que no está dentro de la lista de jugadores convocados.

Probables formaciones

Boca Unidos: José Aquino; Ariel Morales, Rolando Ricardone, Ronald Huth, Leandro Baroni; Brian Lluy, Martín Ojeda, Raúl Benítez, Martín Fabro; Gabriel Morales y Cristian Núñez.

Crucero del Norte: Marcos Argüello; Agustín Bellone, Cristian Sain, Richard Rodríguez, Emanuel Urquiza; Francisco De Souza, Rodrigo Bareiro, Nicolás Fassino, Pablo Motta; Ulises Silveira y Jesús Vera.

Con información de Solo Ascenso y República Aurirroja.