Frontera: le reventaron el vidrio del portón para robarle

Un hombre fue víctima, esta mañana, de un intento de robo en su vivienda de Calle 11 al 600, en Frontera.

Según contó el damnificado a El Periódico, el hecho tuvo lugar cerca de las 6.40. "Fui a acompañar a mi novia a la cochera a buscar el auto porque se iba a trabajar y volví a mi casa. Entré, me puse a mirar tele y siento que me están forcejeando el portón. En eso que me voy al encuentro veo que revientan un vidrio del portón y salen corriendo dos. Se metieron en un pasillo que esa al lado de mi casa, se perdieron y ya no los vi más", explicó.

El hombre se mostró molesto por la situación: "Acá en Frontera, Calle 11 al 600 es tierra de nadie, están robado por todas las casas, siempre de la misma modalidad: te revientan los portones. Estamos cansados, a la Policía no la ves nunca".

De todas maneras, los delincuentes no lograron su objetivo: "Los llegué a correr de adentro de mi casa, no les di tiempo a que ingresen del todo al domicilio".