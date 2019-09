Miralo en vivo: Acassuso vs. Villa San Carlos por la Primera B

Acassuso recibirá en la tarde de este sábado a Villa San Carlos por la sexta fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un partido que comenzará a las 15.30 en el estadio de Deportivo Armenio y que será dirigido por el árbitro Rodrigo Sabini.

Acassuso suma, pero suma muy poco. Las últimas jornadas hilvanó tres empates consecutivos y desde su último, y único triunfo, justamente pasaron la misma cantidad de partidos. Por eso, necesita ganar cuanto antes.

Y ahora, nada más ni nada menos que le espera el clásico con Villa San Carlos, en el que intentará volver a la victoria para acomodarse en los primeros lugares de la tabla y no perderle pisada a Tristán Suárez, el líder de la categoría.

El entrenador Mariano Moramarco aún no definió el equipo, aunque todo indica que pondría la misma alineación que igualó con Comunicaciones.

Buen arranque

Villa San Carlos rescató siete puntos de los últimos nueve posibles y eso le permitió meterse de lleno en los primeros planos del certamen. La victoria ante Colegiales subió aún más el ánimo del plantel, que este sábado tendrá otro duro cotejo.

Para este compromiso Jorge Vivaldo no confirmó los once que saldrán desde el inicio, pero de todas maneras no realizaría variantes en relación al equipo que venció 1-0 a Colegiales la fecha pasada.

Probables formaciones

Acassuso: Augusto Vantomme; Federico Real, Alejandro Gutiérrez, Christian Moreno y Lucas Medina; Franco Torres, Matías Rojas, Agustín Benítez y Julián Bartolo; Emanuel Grespán y Franco Caballero.

Villa San Carlos: Nicolás Tauber; Manuel Molina, Federico Slezack, Luciano Machín, Ignacio Guerrico; Alexis Alegre, Ignacio Oroná, Wilson Altamirano, Alejandro Lugones; Matías Sproat y Pablo Miranda.

Hora: 15.30

Con información de Solo Ascenso.