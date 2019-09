"La Justicia me tiene que ayudar, él me cagaba a palos", dijo Nannis sobre Caniggia

Mariana Nannis volvió a ser noticia hace unas semanas cuando denunció en el living de Susana Giménez que vivió un calvario junto al exjugador Claudio Paul Caniggia.

En aquel entonces fue la primera vez que Nannis brindó detalles de la mala relación con su marido y lo atribuyó al consumo de cocaína.

A partir de ahí comenzó un raid mediático y judicial ya que Nannis pidió que la Justicia lo declare “insano” e incapaz de manejar los bienes familiares y por esta razón Caniggia se encuentra siendo sometido a una serie de pericias físicas y psicológicas por pedido de un juez.

Más detalles

Durante una llamada con el programa Intrusos, Nannis se explayó sobre su denuncia y contó la cantidad de veces que tuvo que internar a su marido por abuso de sustancias.

En la entrevistas la rubia no reparó en adjetivos y dejó muchas frases fuertes sobre su realidad con Caniggia. Dijo que le salvó la vida tres veces gracias a internaciones y que dos de esas veces el entonces jugador logró escapar de la clínica.

Reveló además que él ya tenía problemas con las drogas antes de casarse y dijo que a pesar de eso ella no se arrepentía de haberlo elegido como padre de sus hijos.

“El drogadicto se destruye él y todo lo que tiene alrededor: hijos, mujer, todo. No le importa nada, lo único que le importa es la blanquita. No le importa otra cosa, porque está enfermo", dijo.

Y luego fue al hueso: "¿Qué hace un adicto? Cualquier cosa para divertirse con lo que le gusta y no le importa nada. Si no le importa su propia vida, qué le va a importar empujar a su mujer cuando está embarazada”.









En otro momento llegó a decir que a Claudio “lo único que le importa es la blanquita” entonces Jorge Rial le preguntó si consumía delante de ella. Nannis respondió: “No consumía adelante mío, se metía a los baños. Un día me tuve que meter y sacarlo del baño de hombres del Hotel Faena porque estaba hace horas ahí. No podía ni hablar cuando lo saqué".

Pedido de ayuda

Entre las frases más fuertes que dejó la mujer estuvo su pedido de ayuda a la Justicia por la causa que lleva adelante. "La Justicia me tiene que ayudar. Soy una mujer que sufrí mucho, me callé la boca siempre, encima me cagaba a palos y, para colmo, lo tuve que cuidar toda la vida, cuidarlo del entorno porque se acerca gente de mierda", dijo indignada.



Y fue aún más lejos con otra grave acusación: "Vos sos padre, ¿y llevás a tus hijos a un puticlub? Tres menores. Preguntale a Alexander, que se siente en tu programa y diga si el padre no lo llevaba a un puticlub y lo dejaba encerrado en un auto con sus hermanos. Les decía que iba a buscar unos papeles y cuando volvía le preguntaban ‘¿dónde están tus papeles?’. Una locura. ¡Adentro de un puticlub! Si querría, Alexander hoy le hace una denuncia y el padre va preso. Porque no los dejó una vez, muchas veces los dejó en un auto en un puticlub. A mis propios hijos... ¿Qué padre hace eso? Ninguno. Voy a llorar, chau".

Fuente: Suplemento Vos