Santa Fe: violento robo a una mujer, le dijeron que la asaltaban “por la crisis de Macri”

Una mujer sufrió un violento asalto en su casa de Santa Fe, en el que se habla de manera extraoficialmente del robo de tres millones de pesos. El hecho ocurrió este viernes en una vivienda de J.P. López al 1200 de barrio María Selva de la capital provincial.

Se trata de una transportista escolar que se encontró con dos hombres armados y a cara descubierta mientras realizaba los quehaceres del hogar.

Según detalló los ladrones le exigían dinero, la ataron con alambre y justificaban el hecho por “la crisis generada por Mauricio Macri”.

“Estaba en la galería y cuando vuelvo al interior de mi casa, se me aparecen dos hombres armados. Intento salir corriendo para pedir ayuda, pero me alcanzan a agarrar y me tiran contra la mesada”, dijo.

Luego, continuó: “De allí me llevan al dormitorio, me tiran a la cama y me atan con alambres. Mientras exigían dinero, decían que ellos estaban obligados a robar por la situación que generó Macri”.

La mujer estaba ahorrando dinero con motivo de cambiar la herramienta de trabajo escolar.

Los investigadores sospechan que la víctima fue “batida” y que alguien le paso el dato a los delincuentes sobre la cantidad de dinero que había en el lugar.

