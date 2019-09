Juventud Unida, 25 años en el corazón de "Las 800"

Barrio Roque Sáenz Peña, “Las 800”. Un sector de la ciudad con un vínculo muy estrecho con el fútbol. Desde los famosos torneos de Liga Amateur, participando como “Barrio Sáenz Peña”, hasta los campeonatos de Liga Comercial, el barrio siempre estuvo bien representado y desde 1994, bajo el nombre de Juventud Unida, cosechó innumerables títulos.

Hoy la institución cumple 25 años desde que pasó de llamarse Barrio Roque Sáenz Peña a Juventud Unida y, desde hace ya mucho tiempo, junto a 2 de Abril, es parte del alma del barrio porque reúne a más de 60 chicos que entrenan participan en la Liga Juvenil.

Esos 60 jóvenes encontraron un lugar de contención e inclusión. Son ellos, junto a un grupo de colaboradores, quienes sostienen el club. Marcan la cancha, pintan los bancos de suplentes, arreglan los tejidos y mantienen el lugar con sus propias manos porque el club es de todos, y para todos.

Educación y compañerismo

Darío Contreras, presidente del club, contó cómo se vive la realidad de la institución que no está ajena a los pesares de la economía actual y las dificultades que también sufren otros clubes de la ciudad. "Nosotros tenemos chicos de la categoría 2002, 2003 y 2004 que son sub-16 y chicos 2006 y 2005 que son sub-14. Hoy tendremos entre 60 y 70 chicos", apuntó.

"Del barrio siempre hay muchos chicos, pero se están sumando chicos de otros barrios también como de barrio Parque, La Milka, Frontera y de Acapulco, mirá vos de donde vienen...", expresó con sorpresa.

"Los chicos se juntan entre ellos, se hablan, ven que acá se trabaja bien porque lo que inculcamos siempre es la educación y el compañerismo. La categoría mas grande siempre llega a las finales de la Liga Juvenil, pero nosotros no buscamos resultados, es lo que les digo a los chicos, queremos que armen un grupo, si se llevan bien y son buenos compañeros los resultados se dan solos, sino no", indicó.

"Hoy también le prestamos la cancha Brown de San Vicente, ellos practican tres veces a la semana, antes que nosotros", dijo Contreras.

"Yo hace dos años que estoy en el club, queremos que no se pierda la historia de Juventud Unida y que no quede en el olvido. Estamos organizando una fiesta para todos los que pasaron por el club, esas personas que estuvieron cuando el club pasó de llamarse Sáenz Peña a Juventud Unida, queremos tener una historia bien formada. Siempre estamos en contacto con esa gente para que el club sea recordado...", precisó.

División Sub-16 de Juventud Unida.







Contra la corriente, pero siempre de pie...

Contreras contó que pese al temporal, que azotó también a la institución, avanzaron en la colocación de torres de iluminación y el próximo paso son los vestuarios. "Hace dos años teníamos dos torres de iluminación, hoy tenemos las seis torres levantadas con las luces para la cancha. Tuvimos problemas por la tormenta, habíamos levantado cuatro torres y nos tumbó tres, las levantamos a todas de nuevo y pusimos las seis. La tormenta también nos tumbó los tapiales que estaban hechos en los baños y vestuarios, las volvimos a levantar y ahora queremos terminarlo antes de fin de año, nos faltan los tirantes y el techo, es algo que queremos hacer desde hace mucho, es lo principal", explicó.

"Cuesta, cuesta que te ayuden. Hoy les cobramos una cuota a los chicos, pero no todos la pagan, si pagan 15 o 20 es mucho, porque no pueden y no dejamos chicos afuera por la cuota. Además, hoy en día la plata de las entradas es para mantenernos en la liga, seguros, luz y todo eso", señaló el presidente.

El temporal que azotó a la ciudad tumbó las torres que habían sido colocadas en la cancha.







Más compromiso

Por otro lado, Contreras remarcó que no hay mucho compromiso de los padres, que con su apoyo todo sería más llevadero. "Si los padres colaboraría un poco el club estaría mejor. Los chicos de la categoría más chica recién arrancan, pero de los más grandes los padres no vienen mucho. Los chicos vienen solos, vienen con un amigo, vienen en bici, solos y uno los tiene que contener", indicó.

"No los vamos a correr, yo reniego mucho con eso porque sé lo que significa, sé lo que cuesta estar solo y que no te den bola los padres, entonces eso a mi me puede. No bajaremos los brazos, algún día tendremos suerte", sentenció.

"Hemos pasado muchas notas a la Municipalidad, nunca tuvimos respuesta. No sé si es porque no hay o qué pasa. Yo cada vez que voy no pido plata, pido materiales, porque es lo que necesitamos, hay un grupo de gente que trabaja mucho acá y lo que necesitamos son materiales", concluyó.