Agenda deportiva del fin de semana

SABADO 14

Golf | Torneo "Raúl Pilín Agodino" Memorial | J.C. San Fco.

18 hoyos – Medal Play

Fútbol | Liga Regional Inferiores – 2° fase | 2° fecha

13 hs Sp. 24 de Septiembre vs Proyecto Crecer [T. Campeonato]

13 hs Sprotivo Belgrano vs Cult. Arroyito [T. Campeonato]

13 hs Pueblos Unidos vs Antártida Arg. [T. Clasificatorio]

Fútbol | Baby Fútbol – Torneo Clausura | 8° fecha

13.15 hs Belgrano vs Barrio Jardín

13.15 hs Tarzanito vs Inf. Xeneize

13.15 hs CD River vs 2 de Abril

13.15 hs Estrella del Sur vs Dep. Josefina

13.15 hs Los Andes vs Dep. Norte

13.15 hs DMD Freyre vs Gral. Savio

13.15 hs Dep. Oeste vs Los Albos

13.15 hs Dep. Sebastián vs Dep. El Trébol (El Tío)

13.15 hs El Faisán vs Barrio Cabrera

Rugby | Clasificación al Torneo Juvenil Región Córdoba - Andina | San Fco. RC

14 hs San Francisco RC vs Alta Gracia RC

Hockey | Federación Cordobesa – torneo Promoción B1 | 7° fecha

16.30 hs Antártida Arg. vs Córdoba Athletic

Básquet | Super 10 Solidario - Semifinales | Las Varillas

19 hs San Isidro vs Atl. Bell

21 hs Instituto vs Barrio Parque

DOMINGO 15

Fútbol | Torneo Clausura femenino – Liga Rafaelina |2° fecha

10.30 hs Arg. Vila vs La Hidráulica [Atl. Rafaela]

12 hs Ben Hur vs Def. de Frontera [9 de Julio]

Fútbol | Baby – Relámpago Belgrano (Cat. 2008) | 1° fase

9 hs Tarzanito vs Estrella del Sur

9.40 hs Belgrano vs Los Albos

10.20 hs Tiro y Gimnasia vs 2 de Abril

11 hs Inf. Xeneize vs Barrio Jardín

11.40 hs CD River vs Dep. Sebastián

12.20 hs DMD Freyre vs Gral. Savio

13 hs Los Andes vs Barrio Cabrera

13.40 hs El Faisán vs Dep. Josefina

14.20 hs Dep. Oeste vs Dep. Norte

Fútbol | Liga Juvenil – Torneo Clausura | 7° fecha

- Cancha de Iturraspe

9 hs Iturraspe vs La Hidráulica

10:15 hs Estrella Verde vs Antártida Arg.

11:30 hs La Hidráulica vs Iturraspe (sub 16)

- Cancha de Juventud Unida

9 hs Juventud Verde vs La Milka

10:15 hs Juventud Blanco vs Crecer

11:30 hs La Milka vs Juventud Unida (sub 16)

- Cancha de La Hidráulica

9:30 hs Def de Sportivo vs Brown

10:45 hs Huracán vs Antártida Arg. (sub 16)

Hockey | Liga Local – última fecha | Antártida Arg.

10 hs Iturraspe vs Polideportivo San Fco.

11.15 hs Contadoras vs CRA Giaccone

12.30 hs 9 de Septiembre vs Las Lobas

13.45 hs Unión La Hidráulica vs Sporting

15 hs Charitas vs Impetu

Fútbol | Federal A – Zona Norte | 3° fecha

15 hs Def. de Pronunciamiento vs Sportivo Belgrano

Rugby | UCR – Torneo Permanencia | 6° fecha

16.30 hs Jockey (Río Cuarto) vs San Francisco RC

Hockey | Federación Cordobesa – torneo Promoción B2 | 3° fecha

16.30 hs San Francisco RC vs La Tablada

Fútbol | Liga Rafaelina – Primera B Zona Sur | 4° fecha

17 hs La Hidráulica vs Zenón Pereyra FC

Fútbol | Liga Regional – Decagonal A | 7° fecha

17 hs Ctro. Social Brk. vs Sp. Belgrano (San Fco)

Fútbol | Liga Regional – Decagonal B | 7° fecha

17 hs Proyecto Crecer vs Marina FC

Fútbol | Liga Regional – Repechaje A | 7° fecha

17 hs Sp. Belgrano (La Para) vs Antártida Arg.

Básquet | Super 10 Solidario - Jornada final | Instituto

19 hs 3° y 4° puesto

21 hs Final