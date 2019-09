En vivo: Estudiantes Río Cuarto vs. Ferro por la Primera Nacional

Estudiantes de Río Cuarto recibirá en la tarde de este viernes a Ferro Carril Oeste por la quinta fecha del torneo de la Primera B Nacional, en un encuentro que comenzará a las 19:05 en el estadio Antonio Candini y con el arbitraje de Héctor Paletta. El partido se podrá ver en vivo online con transmisión de Ferro Web TV, además de TyC Sports.

El dueño de casa viene de ganarle por 2-1 a Atlanta en Villa Crespo. Sumó nueve de los doce puntos posibles, lo que marca un comienzo muy alentador en su primera participación en la categoría.

A pesar del buen momento, el DT de los cordobeses tiene un par de problemas por delante debido a Nicolás Foglia y Javier Ferreira no podrán ser parte del partido por lesión. Para colmo, el plantel no pudo entrenar en la cancha por la lluvia caída.

La otra confirmación que dio ayer el DT fue que volverá a su habitual esquema 4-4-2. Dejó entrever que Ibrahim Hesar se moverá por el sector izquierdo y no será el compañero de Bruno Sepúlveda en el ataque.



Si bien Vázquez no confirmó la formación en conferencia y tampoco se los anunció a los futbolistas, Emanuel Martínez Schmith ocuparía el lugar de Foglia. Además, no se descarta que Víctor Beraldi sea de la partida.

Recuperarse

El Verdolaga tuvo un inicio de campeonato para el olvido, sin victorias en cuatro partidos, con apenas un punto de doce y último en la tabla.

Después de la floja actuación en el empate 0-0 con Mitre, el DT Jorge Cordon metería un par de cambios en el once inicial. Lautaro Torres salió lesionado del duelo ante los santiagueños y no estará. Su reemplazante será Tomás Asprea.

La otra variante será el ingreso de Adam Ozeri, un juvenil nacido en Estados Unidos y con un paso reciente por el fútbol brasileño. Fue campeón con la Cuarta División de Ferro en 2017 y ocupará el lugar de Fernando Miranda. Además, la otra novedad es que el colombiano Carlos Carbonero concentra por primera vez y podría ocupar un lugar en el banco de suplentes.



Probables formaciones

Estudiantes Río Cuarto: Adrián Peralta; Gastón Benavidez, Martínez Schmith, Alan Vester, Lautaro Formica; Nahuel Cainelli, Alejandro Cabrera, Álvaro Cuello, Beraldi; Ibrahim Hesar y Sepúlveda.

Ferro Carril Oeste: Andrés Bailo; Hernán Grana, Guido Milán, Gustavo Canto, Rodrigo Mazur; Tomás Asprea, Adam Ozeri, Nicolás Gómez, Renzo Tesuri; Cristian Bordacahar y Lucas Pugh.

Hora: 19:05

Con información de Solo Ascenso.