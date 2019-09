¿Crisis o nostalgia? El regreso de las consolas retro

Por efecto de la crisis que atraviesa el país, pero también por nostalgia de algunos, las consolas “retro”, aquellas que tuvieron su época de gloria en los años ’80 y ’90, comenzaron a venderse con en mayor cantidad y fueron una opción muy elegida por muchos padres para el último día del Niño.

Así nuevas consolas de Family Game, Sega y la Playstation 2 pueden adquirirse a precios relativamente módicos en relación a una Play 4, cuyo valor en el mercado supera los 30 mil pesos.

“En los últimos meses y para el día del Niño se vendieron varias consolas”, asegura Carlos de Mundo Play. “El Sega tiene un precio de 2300 pesos y el Family un poco menos. Pero ambos vienen con juegos incorporados y los cassetes son bastante accesibles, desde los $200”.

Carlos reconoce que muchos padres compraron consolas en lugar de adquirir juguetes. “Cuánto le puede durar un juguete, al poco tiempo el nene se cansa y lo termina dejando en una caja. En vez esto puede jugar cuando quiera en lugar de usar el celular”, comenta.

Para sus nenes

Tal fue el caso de Germán (36) que decidió, en lugar de comprar juguetes a sus dos hijos para el día del Niño, optar por la consola de Sega con unos 30 juegos.

“En lugar de seguir comprándoles juguetes, que los usan un tiempo y después los dejan tirados, les compré una copia del Sega. En vez de gastaren muñecos de 800 pesos compré la consola y con eso se entretienen”, cuenta.

Eso sí, el papá asegura que es una hora de jueguitos por día y después deben realizar sus tareas.







Revivir viejos juegos

En tanto Emanuel (26) y Marcos compraron sus consolas –Sega y Family, respectivamente- para recordar los juegos que los marcaron en sus infancias.

“La compré por nostalgia y para recordar los juegos que me marcaron en mi niñés-dice Ema-. Y uno un poco revive aquellos momentos, por ahí te acordás de algunos trucos que uno creía olvidados”.

Marcos en tanto, se enteró de que algunos de sus amigos estaban de vuelta jugando al reconocido juego Mario Bros. “Un día lo vi en una vidriera (a la consola de Family Game), me entusiasme y me lo compré para tenerlo en casa. Cuando era chico jugaba al Mario Bros y me voy acordando trucos de cuando me pasaba horas frente a la pantalla”, dice con una sonrisa.







Y agrega: “Me pasó con mi señora que también se enganchó y por ahí se pone a jugar al Islander (Adventure Island). También me pasó que hablando con mis amigos y les comenté que me lo compré, uno me dijo que tenía la pistola y me la prestó, y se puso a probar si andaba su Family que tenía guardado. Les nombrás el juego y te das cuenta que todos lo jugaron y quieren volver a jugarlos”.







Play 2

El vendedor de Mundo Play reconoce que también mucho buscan revivir los clásicos de la vanagloriada Playstation 2. Entre los títulos más destacados se encuentran Grand Theft Auto III, Vice City y San Andreas, Twisted Metal, War of the Monsters, entre otros.