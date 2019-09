Planeador V llega con “un show ochentoso” para cerrar el Festival de la Pinta

Planeador V, la cordobesa que le rinde tributo a Soda Stéreo y Gustavo Ceratti se presenta nuevamente en la 4° edición del Festival de Pinta que tendrá lugar este viernes 13 en Bomberos Voluntarios.

Un evento que promete buena comida, la mejor cerveza artesanal y una diversa cantidad de puestos gastronómicos.

En la previa a lo que será su show El Periódico dialogó con Daniel Tapia, cantante de Planeador V, que se refirió al cierre de su gira "Cronología-Grandes éxitos de Soda Stereo".

¿Qué les representa a ustedes llegar a este evento?

En San Francisco ya es la cuarta vez que tocamos. La primera en el Teatro Mayo, después fuimos al Festival de la pinta, tocamos en un boliche el año pasado,y ahora vamos como cierre de gira. Vamos con un show para que la gente pueda bailar, porque está adaptado a los '80, pero no difiere mucho de lo que se escucha hoy. Son 24 canciones. Un show súper preparado que tiene 12 músicos en escena. Como digo, es lo mejor que hemos hecho nosotros con esta obra, lo mejor logrado. Me encantaría que la gente que es fans de Soda lo pueda disfrutar porque la verdad me parece que es algo muy bien logrado.

¿Se sacaron el peso de tocar Soda Stereo, Cerati a lo largo de los años?

Al principio estaba la presión pero le dedicamos muchísimo tiempo, mucho trabajo, cuatro meses antes para cada presentación que hacemos. Y después está a la vista el resultado. Por eso con la diferencia con el resto de los tributos. Mis compañeros están trabajando para ponerse a la altura del disco que vamos a sacar ahora, lo vamos a estrenar el 29 de noviembre en espacio Quality en Córdoba.







¿Cuánto hace que existe la banda?

13 años. Hacer Cerati nace de mí, porque soy ultra fan de Gustavo (Ceratti) y no me imagine que terminaría en esto, ni yo cantando. Yo me imagine tocar unos temas con mis amigos en una casa. No me considero un fanático, sino un admirador profundo de su obra desde chiquito. Tuve la oportunidad de tener dos amigos que eran músicos de acá del barrio y empezamos a tocar. Salimos a un bar, después a otro y no paramos de tocar porque le fueron pasando cosas a Gustavo que iban marcando nuestro camino. Es increíble, pero cada vez que dejábamos de tocar pasaba algo. Y empezamos a crecer en cantidad de público. La gente tiene a Gustavo vivo, tiene la necesidad de escucharlo. Es una de las puntas del rock nacional y la leyenda va a crecer cada día más.

¿Sienten que lo mantienen vivo?

Nosotros y las mil bandas de tributo que hay. Porque la gente tiene la necesidad de escuchar. Lo nuestro es ser fan, que se ponen a tono con todo lo que sea musical. No se puede igualar ni a Gustavo ni a Soda, pero queremos que la gente se vaya con un hermoso homenaje musical que te lleven de viaje.

¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya este viernes?

Van a mover los pies, va a ser un show muy ochentoso, con temas que refrescamos un poco. Y la gente más grande se va a encontrar con hitasos.

Todavía se pueden adquirir entradas a $300 que e incluye una cerveza de consumición. Menores de 12 años no pagan. Además, con el ticket se estará participando de un viaje a Bariloche para dos personas.