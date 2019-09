"Sentí mucha impotencia, pero solamente quiero justicia", dijo la mamá de Matías Palacios

La mujer negó que su hijo le haya robado el celular al acusado, Fernando Stadelman. "No fue así. Hacía dos años que lo venía molestando. Me enteré que una vez le había tirado un tiro", dijo.

Este jueves comenzó el juicio por el crimen de Matías Palacios, el joven que había sido baleado el lunes 12 de junio de 2017 y que falleció a principios de julio del mismo año producto de las heridas sufridas. En el proceso es juzgado Fernando Stadelman (31), quien llegó imputado por homicidio agravado por uso de arma de fuego.

Nancy Altamiranda, mamá de Matías, se mostró conforme con las revelaciones en la primera audiencia y consideró que se están conociendo los hechos tal como ella los creía.

"Sentí impotencia, mucha impotencia. Pero me la tengo que aguantar porque yo no soy igual que ellos, no puedo hacer justicia por mano propia, no puedo hacer nada. Solamente quiero Justicia", señaló la mujer al terminar la jornada y aún conmocionada.

La mujer contó que Matías tenía problemas de adicciones y que por esa razón habían estado en Mar del Plata para intentar rehabilitarse y alejarse de San Francisco, pero en el día que volvieron se produjo la trágica agresión. "Él consumía, tenía altibajos. Habíamos vuelto a eso de las 18:30, y me pidió la moto. Fue ahí que se encontró con este chico, primero en el inter, y discutió. Cuando vuelve él se quedó esperándolo y fue ahí que pasó todo", relató.

Consultada acerca de cuál era la causa del presunto conflicto que mantenía Matías con el acusado Stadelman, contó que al principio no lo sabía pero que luego se fue interiorizando a través de sus amigos y la investigación judicial. "Decían que era por una chica, después por un celular. Pero mi hijo en el último momento de su vida, que él estaba agonizando, me juraba por su hijo que él no le había robado el celular. No tenía derecho este chico Stadelman de sacarle la vida de esa forma a mi hijo, 20 años tenía nada más", dijo Nancy entre lágrimas.

La madre de Matías negó que su hijo le hubiera robado el celular a Stadelman. "No fue así. Una persona que está agonizando no te va a jurar que no robó el celular. Ese chico ya hacía dos años que lo venía molestando, le pegaba. Me enteré que una vez le había tirado un tiro, pero no le pegó. Yo le decía que me dijera dónde vive esa gente, que yo iba a ir a hablar. Y él nunca quiso decírmelo", aseguró.

Finalmente, la mujer señaló que ya en agonía, Matías le dijo que había sido Stadelman el que le había disparado.