Córdoba: panadero dijo que su jefe lo echó por agendarlo como "HDP" en el celular

El ahora exempleado contó que pidió perdón. "No tengo trabajo y no consigo nada. Tengo 45 años y la gente no te llama", lamentó.

Un hombre denunció que fue despedido de la panadería donde trabajaba porque su jefe se enojó al enterarse de que lo tenía agendado en su celular como "HDP".

"Todo surge por cómo tenía agendado en el celular al dueño del negocio donde trabajaba. Lo tenía agendado como HDP (hijo de puta) y se enojó", dijo Gustavo al programa Radio Informe 3, por Cadena 3.

El medio indicó que el hombre trabajaba en barrio Poeta Lugones, de la ciudad de Córdoba.

Gustavo explicó que le contó a un compañero que había agendado a su jefe con esas siglas. Y que cuando el superior se enteró, se enojó y lo echó, siempre de acuerdo con su versión. "A los cinco minutos me llaman de la oficina. Mi jefe me pide el teléfono, me niego a dárselo. Me equivoqué. De ahí sale el despido", agregó el hombre que es padre de cinco chicos menores de edad.

"No tengo trabajo y no consigo nada. Tengo 45 años y la gente no te llama", manifestó y dijo estar arrepentido por haber agendado así a su jefe, a quien le pidió perdón.

Sin embargo, opinó que no le parece que lo sucedido haya llegado al punto de ser una causa justificada para que lo echara: "No lo veo como causal de un despido, a lo sumo una suspensión".

Y comparó lo que le sucedió ahora con situaciones anteriores: "Otras veces hemos tenido malentendidos y lo hemos hablado, no sé por qué se tiró al despido. Esto pasó y pasó".

"Hace tres años y medio que trabajaba ahí y no tuve ni un día de falta. Hacía de todo en el local. Todos los trabajos que se hacen en una panadería se hacen así. No he cometido ningún delito", afirmó.

