Terminaron la primaria hace 50 años e hicieron un viaje con sus maestras de la época

Tener un viaje de estudios es uno de los momentos más lindos en la época de los estudiantes en la etapa primaria y secundaria, en la que se viven momentos inolvidables junto a los compañeros del aula. Pero hacer un viaje con los compañeros 50 años después de haber terminado la primaria, sin dudas que es muy especial. Y eso fue lo que hicieron días atrás los alumnos de la promoción 1969 de la Escuela Provincial 270 Manuel Belgrano, de la localidad santafesina de Colonia Belgrano, del cual participó Norma Leoni (69), una ex docente y comerciante radicada en San Francisco.

El viaje fue singular no solo por el tiempo transcurrido desde la primaria, sino porque además decidieron hacerlo en tren y junto a maestras de la época, entre ellas Norma. Lo organizaron tras un encuentro en 2018 y todo se fue hilvanando hasta que días atrás cumplieron el sueño. Algunos compañeros subieron al tren en Rosario y Buenos Aires, otros en Gálvez y otros en Rafaela. Así, todos se encontraron a bordo de un vagón para compartir una experiencia inolvidable rumbo a Tucumán y Catamarca, los destinos elegidos.

Norma, que fue docente en los años 70 pero luego por circunstancias de la vida se radicó en San Francisco y fue propietaria durante casi 20 años del famoso Kiosco Norma frente a la plaza General Paz, relató las experiencias de ese viaje inolvidable con quienes de niños fueron sus alumnos en séptimo grado en la escuela de Colonia Belgrano, donde ella vivió hasta sus 20 años.

“Vivimos unas emociones tremendas. Hicimos de todo, bailamos, cantamos, jugamos a las cartas, salimos a caminar. Fue hermoso”, resume Norma a El Periódico.

Los entonces niños de la promoción 1969.



Cómo se organizó

Como ocurrió con muchísimas promociones de alumnos de muchos años atrás, los egresados de la promo 1969 en la primaria de esa escuela volvieron a contactarse a través de Facebook. De esa manera, un domingo de agosto de 2018 concretaron un esperado reencuentro en Colonia Belgrano, el pueblo donde surgió toda la historia. Allí fue Norma para vivir un día emocionante con quienes fueron sus alumnos en séptimo grado, que por aquella época era el último año de primaria. Para sorpresa de muchos, en la reunión se encontraba quien había sido directora de la escuela en aquella época, que a su vez había sido maestra de primer grado de todos aquellos niños e incluso también de Norma: Raquel Silvestrini.

Mate va, torta viene, en esa reunión surgió la idea de un viaje. “Hagamos un viaje”, dijo alguien. Como suele ocurrir, ahí quedó la cosa, como una idea más en el aire. No fue así para una de las alumnas, que tiempo después se contactó con una empresa de viajes y comenzó a darle forma a esa ilusión que había sobrevolado el ambiente de aquel encuentro.

“El año pasado se contactaron conmigo a través de Facebook. A muchos los conocí de chiquitos, porque vivíamos todos en el mismo pueblo. Exactamente a todos no los recordaba, hasta que nos reunimos el 18 de agosto de 2018 en Colonia Belgrano. Un domingo al mediodía. Ahí estaba mi maestra Raquel SIlvestrini, yo no sabía que estaba viva. Había sido mi maestra de primer grado, la de los chicos y en su momento la directora. Ahora tiene 82 años”, cuenta Norma.

Y con 82 años, la “seño” Raquel también se subió al tren y vivió otra aventura más con quienes fueron sus alumnos.







El viaje

Fueron seis días, desde el 26 al 31 de agosto. Viajaron en tren y visitaron distintos lugares de Tucumán y Catamarca.

“Fue recordar cosas de cuando eran niños ellos y yo era joven, volvimos a tener 20 años. Fue hermoso. Compartimos muchos momentos, mates, mucho café y torta”, relata Norma, mientras va mostrando las fotos en su celular y describiendo los lugares visitados, como las visitas a la Virgen de Catamarca y Tafí del Valle.

“Una chica subió al tren en Buenos Aires, dos subieron en Rosario y el resto subió en Gálvez. La última fui yo, que lo tomé en Rafaela. Y cuando subí fueron muchos aplausos y besos, fue muy emocionante. Es un viaje largo, pero es cómodo y salió solo 430 pesos el viaje desde Rafaela a Tucumán”, agrega.

La mujer confiesa que si bien no ejerció demasiado la docencia fue una etapa que la marcó. Y se emociona cuando sus ex alumnos le cuentan que aún recuerdan sus enseñanzas. “Debo haber sembrado bien. Mi nieta, de 23 años, cuando hizo la tesis me pidió que leyera los agradecimientos. Y cuando los leí decía: ‘A mi abuela Norma, que me enseñó ética, responsabilidad y perseverancia en la vida’. Y eso debe haber sido lo que puse en aquel momento a los chicos”, reflexiona.







El kiosco Norma

Norma nació en Gálvez, pero vivió su infancia y juventud en Colonia Belgrano, una localidad cuyo nombre saltó a la fama en 2017 por el proyecto que ofrecía muchas facilidades de tierra y vivienda para familias que quisieran instalarse en el pueblo y emprender proyectos comerciales.

Después de casarse, se instaló en San Francisco en 1974. Trabajó en las escuelas 1001 y 1199 de Frontera, hasta que después de atravesar una enfermedad en 1987 abrió una óptica y cuatro años después el recordado Kiosco Norma frente a la plaza General Paz. Lo mantuvo casi dos décadas hasta el 31 de diciembre de 2010.

“Todos me conocen por el kiosco, los que pasaron por la escuela Normal, el Conservatorio que estaba ahí o la Escuela del Trabajo. Cuando lo cerré, abrí en mi casa Copias Norma, que era más chico”, recuerda.