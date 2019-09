Juventud en la conducción: Marcos Villanueva, el nuevo presidente de La Hidráulica

Del tablón a la presidencia del club del barrio. Marcos asume el desafío con responsabilidad, compromiso y con gran orgullo. "Siempre fui una persona que me metía de lleno, siempre puse primera a la hora de hacer algo por el club", expresó.

La Hidráulica de Frontera afronta una nueva etapa, tras la renovación de autoridades un nuevo grupo de trabajo se hizo cargo de la conducción del club. Ese grupo es liderado por Marcos Villanueva (29), el nuevo presidente que comenzó en la institución como un hincha más, cuando La Hidráulica daba sus primeros pasos en la Liga Comercial de San Francisco.

Hoy con 29 años recuerda sus inicios en el tablón, seguir al club del barrio junto a los amigos y terminar siendo el presidente años más tarde. "Empecé a seguir al club de mi barrio donde se jugaba una liga amateur, después una liga comercial. Al tener un tío acá como presidente que fue Jorge Mansilla me fui metiendo, pasó el tiempo y los fundadores estaban un poco cansados, estuvo Ariel, que hizo su parte y ahora me toca a mí", dijo Villanueva.

"Siempre fui una persona que me metía de lleno, siempre puse primera. Empecé con un evento para hacer una bandera, ya después cuando empezamos Liga Rafaelina, donde gracias a dios siempre nos fue bien y tenemos 7 títulos en 12 años, hacía eventos desde armar un viaje para la gente que iba de visitante, hasta hacer una pollada por fuera de la comisión para recaudar fondos para el club", indicó.

"El año pasado por fuera de la comisión, me puse a juntar dinero y he hecho la primera parte del riego artificial de la cancha, con una cisterna de 10 mil litros de agua y una bomba de 10 picos", contó orgulloso.







Responsabilidad y compromiso

Villanueva asegura que ser presidente del club de su barrio era su objetivo, quería llegar, pero también asegura que el puesto requiere de mucha responsabilidad y compromiso. "Ser presidente del club siempre fue uno de mis objetivos, mas allá de ser hincha y seguirlo, en aquel momento no lo tomaba con tanta responsabilidad, pero a medida que fue pasando el tiempo uno se viene mas grande y obviamente quiere mas. Es un gran orgullo estar adelante de este club que amo donde todo se hace con muchísimo sacrificio, aquí adentro también hay vida, hay alegrías, hay tristezas, es lindo, estoy muy contento y muy orgulloso. Asumo el compromiso y lo voy a llevar con total responsabilidad desde el día uno hasta el último día", explicó.

"A veces me siento un poco incomodo siendo tan joven entre tanta gente grande, pero bueno, asumiendo el compromiso y siendo responsable se puede llevar adelante. Aquellos que están indecisos es cuestión de acercarse, las cosas que he vivido dentro del club, donde todo se hace a pulmón y con sacrifico, eso te va llevando. Tenemos mas de 200 jóvenes y cada uno tiene una historia, te enteras en el día a día y eso te lleva a trabajar cada vez mas por tu club y por la ciudad", indicó el joven.

"Yo soy de Racing, pero el club de tu barrio, que nació con un grupo de simples amigos y hoy somos la institución mas grande de la ciudad, creo que tiene un sabor especial, desde lo mas mínimo que puede llegar a hacer aquí adentro te hace feliz", contó.

Por otro lado, Villanueva también indicó que tuvo que resignar trabajo para dedicarse a la institución, pero asegura que en realidad no se resigna nada. "Se resignan cosas como ir a patear con los amigos, tomar una cerveza los sábados, ir a comer un asado con la familia los domingos, son muchas cosas que uno resigna, aunque en realidad no se resigna nada porque acá se viven cosas lindas, no se compara con otras cosas... venir al club nos gusta", expresó.

"La Hidráulica es mi segunda casa, mi familia me dio este lugar y puedo hacer lo que me gusta, para estar acá algo de lo que he resignado fue el trabajo personal porque después de salir mi trabajo como empleado hacía algunas cosas de electricidad domiciliaria, pero esto demanda mucho tiempo, asumí la responsabilidad y lo tengo que llevar con mucho compromiso", señaló.

El proyecto

Villanueva contó que el nuevo grupo lo encabezan Juan Ramon Arrieta, como vicepresidente, Luciana Apendino, como secretaria y Maria Eugenia Homola, como Tesorera. En ese marco el presidente señaló que será un gran desafío y su primer compromiso es dejar en cero la deuda del club. "Estamos trabajando, nos encontramos con muchas deudas, no significa hablar mal de quien se fue o de quien no está, pasa que en diciembre del año pasado sufrimos el temporal y el club tuvo que endeudarse para ponerse de pie. La peor parte paso por acá, nos dejo el 80% del club en el piso, no quedó otra que tomar deuda", explicó.

"Trabajamos incansablemente todos los días para paliar esta deuda y somos conscientes que para hacer las cosas bien hay que hacer las cosas de manera ordenada, poner el club en cero, lo cual significa dedicarle mucho tiempo y para eso pedimos paciencia. Tenemos proyectos y obras muy lindas por hacer, uno quisiera hacer mucho más pero creemos que a fin de año cerraremos los números para quedar en cero y el año que viene poder encararlo con mejoras en club", dijo el presidente.

"A veces no nos damos cuenta de la magnitud de La Hidráulica, somos conscientes de que por día pasan mas de 300 deportistas por el club, todos tiene gastos, se hace difícil pero creemos que trabajando y haciendo las cosas bien se pueden logar muchas cosas", indicó Villanueva.

El joven contó también que en la nueva comisión también hay gente de la anterior gestión, pese que a algunos de la "guardia vieja" decidieron dar un paso al costado, al menos como integrante de comisión. "Algunos quedaron, pero gente que hacía muchos años que estaba en el club quiso dedicarle más tiempo a su familia, sabemos que para estar acá se necesita mucho tiempo. Sin embargo hemos sumado mucha gente nueva y joven, con ganas de hacer las cosas bien", concluyó.