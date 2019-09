IPAEC representará a Argentina en el Panamericano y en el Mundial.

El instituto de danzas IPAEC de San Francisco representará a nuestro país en el Panamericano de Cheerleading y Cheerdance (Animación Deportiva) que se realizará en Costa Rica en el mes de octubre. Además, alumnos del instituto también fueron seleccionados para intervenir junto a la Selección Argentina en el Mundial que se realizará en Orlando (EEUU) en 2020.

En ese marco, Analía Ciardola, directora del instituto contó los detalles de esta nueva disciplina que hace pocos años que se instaló en Argentina. "Nosotros hace tres años que trajimos este deporte, que es el Cheerleading y Cheerdance a San Francisco, pero hace mas de 10 años que está en Argentina", explicó.

La preselección

"Todos los años las atletas federadas hacen un tryout para Cheerleading donde se les pide ciertos requisitos, si cumplen esos requisitos quedan en un orden de méritos y de ahí se seleccionan a los representantes para la Selección Argentina que compiten en nivel 5 y 6. En el último tryout participaron 8 atletas de IPAEC, de los cuales 7 quedaron seleccionados.", indicó la directora.

Por otro lado, también indicó que IPAEC obtuvo el puntaje mas alto en los torneos federativos de 2018, y gracias a ello obtuvieron el cupo para representar a la Argentina en Cheerdance. "Será la primera vez, nunca pasó y lo va a hacer IPAEC. Viajan 4 alumnas que van a hacer dos duplas freestyle pom, ademas cuatro atletas van a estar compitiendo con el seleccionado argentino que lo integran 16 personas en Cheerleading. Serán dos torneos en conjunto representando a la Selección Argentina", indicó.

Sumar experiencia y traer conocimientos

"Venimos preparándonos desde el año pasado, se siente el cansancio y el nerviosismo propio de que no es fácil representar a la Argentina y para nosotros es una responsabilidad muy grande como entrenadores. Es un reglamento en inglés, hubo que traducirlo, pagar todos los gastos y tener en cuenta que son muy rigurosos con la música, tenemos que revisar y no tener nada fuera de reglamento porque te descalifican. Se paga todo en dólares y con la inestabilidad que tenemos en nuestro país es muy complicado", señaló Ciardola.

"Las expectativas no son de ir a ganar porque competimos contra EEUU, Japón y México, que son entes muy fuertes y que hacen muchos años que están siempre en el podio pero la idea hacer la mejor experiencia que podamos, traer conocimientos, es la idea y esa es la expectativa", indicó.

Por otro lado, Ciardola también destacó que la disciplina de a poco comienza a ganar terreno en la ciudad y en la región. Es una de las disciplinas que se dictan en el programa de Deporte Educativo en escuelas primarias y secundarias."Queremos que la disciplina sea reconocida, incluso en la Fiesta del Deporte porque es un deporte olímpico nada más que es prácticamente nuevo en la ciudad. El año pasado nos premiaron en Córdoba y San Francisco no. La ciudad todavía no lo tiene incorporado", explicó.

"No recibimos apoyo del Gobierno, cuando surgió la posibilidad de representar a nuestro país en Costa Rica tratamos de hablarlo, mandamos cartas pero no tuvimos respuesta. Nosotros siempre estamos a disposición para los eventos y nunca se ha cobrado ni un solo centavo, siempre participamos ya sea en los 21k, en eventos en la Rural. Por ahora no hemos recibido apoyo...", aseguró Ciardola.