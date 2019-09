Industriales locales rechazan el bono: "Las Pymes ya no tenemos más espalda"

Luego de que el Gobierno nacional impulsara el pago de un bono de $5.000 con los representantes de la CGT, el empresariado local expresó su preocupación para hacer frente a dicha compensación y aseguran que traerá serias dificultades a las Pymes.

Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) de San Francisco, Roberto Maggi, advirtió que muchas pymes no podrían afrontar el pago adicional.

“Me parece una barbaridad que los empleadores tengamos que palear la situación del Gobierno, si están cometiendo graves errores y no sabe cómo subsanarlos es problema de ellos, pero nosotros tenemos una falta de trabajo terrible, hay empresas que aún no terminaron de pagar los sueldos y encima sumarles el bono de 5000 pesos, nos parece una barbaridad”, sostuvo Maggi en diálogo con El Periódico.

Por otro lado aseguró que desde la AIM tomarán alguna medida para dar a conocer su postura y actuar en conjunto: “Vamos a ir en contra de esto porque no lo podemos aguantar, honestamente”.

Poner el hombro

Esta mañana el presidente Macri pidió a los empresarios industriales del país que “pongan el hombro” y paguen el bono de 5.000 pesos a sus empleados para que estos puedan paliar el rebrote inflacionario.

“¿Qué nos va a pedir a los industriales? Que nos den trabajo, que nosotros los industriales queremos laburar, para salir adelante, más esfuerzos de los que estamos haciendo no podemos hacer. ¿De qué mano me viene a hablar el Presidente? Se está equivocando mal, te digo honestamente, lo voté y lo defiendo pero esto ya nos está crispando a todos. El empleador es el que tiene que poner y poner y las Pymes ya no tenemos más espalda para aguantarlo”, se quejó.

Mientras tanto todo está sujeto a las conversaciones que el ministro de Producción, Dante Sica, emprenderá con los empresarios antes de volver a reunirse con la CGT. Hasta el momento, solo es seguro que el bono no tendrá carácter remunerativo.