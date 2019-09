Para el ex juez Comes, la Justicia se enfoca en las personas más pobres

El ex vocal de la Cámara del Crimen en San Francisco, Mario Comes, cuestionó la tarea de la Justicia en la parte penal al considerar que solo "hace Justicia con el pobre" y deja "más desprotegida a la gente de menos recursos".

En una entrevista reciente con El Periódico TV, Comes se mostró crítico de la labor judicial y consideró que la misma se enfoca en las clases sociales más vulnerables. "Hoy no estoy de acuerdo con el sistema judicial en lo que es la parte penal. Yo creo, y lo he dicho, que hoy se hace Justicia con el pobre. Todos estos nuevos sistemas que están imponiendo dejan más desprotegida a la gente de menos recursos", consideró el ex juez, quien se jubiló de su actividad en marzo de este año.

"A mí eso me molesta y me molestaba estando adentro, tal es así que había algunas cuestiones que a mí me rebelaban y me daba el lujo de decir esto lo hago y esto no lo hago", agregó.

Casos de abusos sexuales

En otro pasaje de la entrevista, el ex funcionario judicial alertó sobre la gran cantidad de casos de abusos sexuales que son juzgados en San Francisco. "En la Cámara del Crimen más del 60% de nuestras audiencias eran por abusos sexuales. Es una una cuestión tremenda. Y de ese 60 por ciento, un 80 o 90 por ciento son intrafamiliares", precisó.