La economía y las perspectivas a futuro serán analizadas en una interesante charla

El Banco Credicoop lleva adelante un ciclo de charlas sobre “Economía, Cooperativismo y Economía Social”, en el que busca analizar la realidad económica-social que atraviesa el país desde 2015 hasta la fecha.

En ese marco el contador público y docente de ciencias económicas Fabián Velasco disertará este jueves 13 de septiembre a partir de las 20.15, en el salón de actos de la UTN Regional San Francisco, en una charla denominada: “Análisis económico y perspectivas”.

La actividad tiene por finalidad compartir el posicionamiento de la institución cooperativa ante la coyuntura política y económica.

La charla incluye un análisis del modelo económico implementado a partir del 2015, sus indicadores económicos más relevantes y algunas variables claves para entender el funcionamiento del sistema económico: aparato productivo, empleo, salarios, inflación, sector externo, deuda externa, política fiscal, entre otros.

“Vamos a poner en debate algunas variables económicas con vistas a poder pensar qué es lo que nos está ocurriendo en el país”, comentó Velasco a El Periódico.

Lo que vive la gente común

El disertante invitó a la comunidad sanfrancisqueña a debatir sobre lo que vive el común de los vecinos: “Vamos a poner en consideración de todos qué pasó con los salarios, con los precios, la inflación, con el tipo de cambio, la cotización del dólar. Vemos que la inflación se dispara a valores constantes, que es creciente y sostenida en el tiempo y por otro lado, el dólar acompaña a esa subida y se traduce lisa y llanamente en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Los trabajadores, los que vivimos de una remuneración, vemos cercenar la compra de productos básicos y no se puedes acceder de la misma manera la compra de bienes y servicios”, describió.

Lectura de las PASO

Velasco hizo una lectura sobre el resultado de las elecciones primarias que obligó al gobierno a una serie de medidas, que según el contador, llegaron “demasiado tarde”. “Creo que el gobierno no estaba preparado para un resultado como el que se dio. Los medios hegemónicos de comunicación, casi mayoritariamente anunciaban una diferencia entre 4 y 5 puntos, del espacio Fernández- Fernández, por sobre el oficialista. Luego la realidad arrojó un resultado mayor al 15%, un porcentaje muy amplio. Creo que esto determino una crisis absoluta en el plano político por sobre todas las cosas y una incapacidad de respuesta nula por acción o por omisión. Digo por acción porque debieron haber hecho algo desde temprano aquel lunes y las medidas llegaron demasiado tarde”, aseguró.

Perspectivas

La charla también buscará analizar las perspectivas económicas a futuro, para lo cual Velasco anticipó: “Soy optimista por naturaleza y la expectativa son las mejores. Nosotros debemos salir y hacerlo todos juntos, pero con un modelo económico que priorice la producción y el trabajo por sobre la especulación financiera, este es el punto. No alcanzan las medidas de emparchar un control de cambio para que el particular no pueda comprar más de 10 mil dólares por mes, significa poner en marcha un proyecto nacional para que las empresas argentinas, las pymes puedan generar producción y poner en marcha la actividad económica”.