Bullrich: La emergencia alimentaria "tiene como objetivo poner al gobierno como hambreador"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió hoy que la ley de emergencia alimentaria que impulsa la oposición "ya existe", y consideró que, desde ese sector, "tienen como objetivo poner a este gobierno como un gobierno hambreador".

"Hoy existe una ley de emergencia alimentaria. Está vigente esa ley. Volver a votar una ley que está votada es querer decir que este gobierno ha dejado a sectores sin alimentación, cosa que tiene un objetivo político", dijo Bullrich en declaraciones a radio La Red.

"Votar una ley que ya existe tiene el objetivo de querer poner al gobierno como si fuera hambreador. No me parece, el Gobierno tiene problemas, hay inflación, pero no podemos aceptar eso que tiene que ver con una lógica política", añadió.

En ese marco, dijo que si la oposición "quiere tener un cierto protagonismo, que le digan al Poder Ejecutivo que tal partida la impute a comprar más alimentos, pero no votar otra ley con otra existente".