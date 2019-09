Tini Stoessel y Lali Espósito: ¿Se viene el dúo?

Se viene nueva música, conciertos, entrevistas y videoclips para el mundo de Lali Espósito y Tini Stoessel.

La protagonista de Violeta confesó que le gustaría hacer un dúo con Lali, y el lunes la morocha lanzó un mensaje en Instagram de felicitación a Tini por el lanzamiento oficial de “Fresa” el nuevo videoclip que lanzó con Lalo Ebratt, que ya suma más de 5 millones de visitas.

Sus fanáticos están rendidos ante esta nueva producción. Tini refleja su lado más sensual, provocativo y colorido junto al cantante colombiano Lalo Ebratt.

Ese rumor y discordia que existía sobre un posible “enfrentamiento” entre ambas cantantes argentinas por haber estado con el mismo hombre, Peter Lanzani, nunca existió, y quedo demostrado el lunes por la tarde, a solo 72 horas desde que Tini estrenó en las plataformas digitales el clip de “Fresa” que rápidamente se hizo viral y se posicionó como tendencia en YouTube.







En la tarde del lunes la cantante autora de “SOY” demostró la buena onda que tiene con Tini, y en su cuenta de Instagram le hizo un guiño y cantó el tema “Fresa” en su cuenta de Instagram.

A la hora de opinar, Lali dijo: “Es hermosa, Tini, no sé de dónde sale todo esto. Es una número 1, Tini Stoessel, nos ha representado en el mundo. Aparte hoy ya tiene su carrera solista más allá de Disney, que eso tampoco es fácil de lograr, es muy talentosa” .







“Con Lali tenemos buena relación, sino que nunca pasó nada personal entre nosotras. Nos vemos, la mejor onda, nos felicitamos por algún tema. Mensajes. No tenemos ningún problema. Estamos cansadas de decir que entre nosotras no hay ningún problema. Me pone contenta porque está creciendo mucho el mercado argentino para las mujeres, que cada vez seamos más. Sale mucho de la prensa tener que comparar a dos artistas mujeres cuando cada una puede tener su camino y hacer la música que quiere. De hecho hasta compartir música en algún momento”, contó la semana pasada en una entrevista Tini .

¿Se vendrá el dúo?

El show de Tini en San Francisco

Cabe recordar que Tini se presentará en San Francisco el viernes 11 de octubre en el hotel Howard Johnson, a través de Berto Producciones, en el marco de "Quiero volver tour".

Las entradas anticipadas están a la venta en Identidad Viajes y Turismo (Mitre 372). Desde la agencia informaron que se venden de lunes a viernes de 9 a 19 y sábados de 10 a 12. Precios: VIP, $2300; platea, $1900 y general $1050. Medios de pago efectivo o tarjeta de crédito VISA.